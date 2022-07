Calciomercato, colpo Juventus: ecco Angel Di Maria

Primo super colpo di mercato della Juventus: il fuoriclasse argentino Angel Di Maria è arrivato a Torino con un volo privato proveniente da Parigi. Per l’ex calciatore del Paris Saint Germain, venerdi 8 luglio visite mediche e firma sul contratto annuale da 7 milioni di euro. Grande entusiasmo ovviamente da parte dei tifosi juventini attesi in massa venerdi mattina per il primo giorno da bianconero del “Fideo”: tra J Medical, dove l’attaccante si presenterà di prima mattina per sostenere le consuete visite mediche; a seguire, la Continassa, dove nel pomeriggio incontrerà i dirigenti della Vecchia Signora per foto di rito e firma. Ad accogliere Di Maria nella sua prima notte sotto la Mole, è invece il J Hotel, dove a partire dalla prossima settimana si ritroverà in ritiro con i suoi nuovi compagni di squadra.

Primo colpo per un “instant-team” tanto desiderato dal tecnico Massimiliano Allegri. “El Fideo” che significa “spaghetto”, arriva alla Juve a parametro zero e rappresenta uno dei colpi da novanta portati a termine dal club per garantire esperienza e qualità alla rosa. E soprattutto: tornare a vincere dopo un anno di astinenza totale. La notizia era nell’aria da tempo ma la trattativa con Di Maria è stata lunga e a tratti estenuante. Alla fine il tanto atteso “sì” del calciatore è arrivato. Un giocatore che ha lasciato il Psg con il record di miglior assist-man nella storia del club parigino.

Il primo compito di Di Maria con la maglia della Juventus sarà quello di esaltare Dusan Vlahovic in zona gol. D’altronde, il 34enne (35 anni a febbraio) ha nel suo punto di forza proprio nell’ultimo passaggio; senza dimenticare un ottimo fiuto del gol. Uno straordinario fantasista-rifinitore-goleador che anni fa vinse tutto con il Real Madrid. In tutto questo, ricordiamo che il “Di Maria day” anticiperà di poco il ritorno in bianconero di Paul Pogba. L’ormai ex centrocampista del Manchester United avrà un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico di Allegri. Dopo il tanto atteso “Pogback”, la Juventus si radunerà al completo domenica 10 luglio e da lunedì 11 comincerà il programma di preparazione atletica per la stagione 2022-2023.