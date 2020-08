Campionato: l’Inter si aggiudica la corsa al 2° posto. La Lazio chiude quarta

Lo spareggio pergrazie alle reti di D’Ambrosio e Young. L’Atalanta sta tirando il fiato da un po’ di giornate; forse, una volta ottenuta la qualificazione alla prossima Champions League, la compagine di Gasperini ha iniziato a pensare al quarto di finale di questa Coppa Campioni. Contro il Paris Saint Germain il 12 agosto nelle “Final Eight” di Lisbona. Un solo piccolo rammarico in casa orobica: aver fallito l'appuntamento con i 100 in A in una sola stagione. La banda di Gasperini inoltre migliora lo storico quarto posto dell'anno scorso chiudendo sul gradino più basso del podio.

Roma per la prima volta corsara allo Stadium. L'impresa riesce ai ragazzi di Fonseca in questa sorta di amichevole. Un match platonico con la Juve già campione e la Roma sicura del quinto posto che vale l'accesso ai gironi della prossima Europa League. Cristiano Ronaldo non figura nemmeno tra i convocati in vista dell'imminente impegno di Champions. Numeri impietosi per la Juventus di Sarri. Questa è sicuramente la peggior Juve di quelle che sono state capaci di vincere 9 scudetti di fila.

Napoli-Lazio 3-1. Immobile eguaglia il record di Higuain ma i biancocelesti chiudono al quarto posto. Tanto nervosismo nel finale. Partenopei avanti con un gran gol di Fabian Ruiz. Pareggia “Super Ciro”, segnando proprio nella stessa porta del San Paolo dove il “Pipita” nel 2016 col Napoli divenne il cannoniere più prolifico nella storia della Serie A segnando al Frosinone il suo 36° gol. Gli stessi segnati da Immobile quest’anno. Il Milan vince ancora e si conferma la miglior squadra del campionato dopo la ripartenza. Ma non basta, i rossoneri chiudono solo al 6° posto e saranno costretti a fare i preliminari di Europa League.