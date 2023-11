Champions: crollo Milan col Borussia Dortmund. Lazio qualificata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Serata agrodolce di Champions League per le due squadre italiane impegnate nel martedi europeo. La Lazio all’Olimpico batte 2-0 il Celtic Glasgow grazie a una doppietta del subentrato Ciro Immobile e vola agli ottavi di finale; Milan schiantato in casa per 3-1 dal Borussia Dortmund e qualificazione appesa a un filo per i rossoneri. A San Siro, Giroud si fa parare un rigore in apertura, poi Reus, sempre dal dischetto, trova il vantaggio per gli ospiti. Pareggia Chukwueze con il suo primo vero acuto della stagione, ma, nella ripresa il Diavolo crolla sotto i colpi tedeschi di Bynoe-Gittens e dello scatenato Adeyemi.

Questa dunque la nuova situazione nel girone F alla luce dell’1-1 di Parigi tra Paris Saint Germain e Newcastle. Al comando c’è il Borussia Dortmund già sicuro del passaggio del turno con 10 punti, PSG 7, Newcastle e Milan 5. Insomma, girone di ferro era subito dopo il sorteggio e girone di ferro si è confermato. A un turno dal termine l’aritmetica tiene ancora in vita la squadra di Pioli che, però, nell’ultima gara dovrà vincere in casa del Newcastle e sperare che il Borussia a Dormund batta i transalpini. Il Milan visto oggi a livello di gioco offensivo, è parso solo leggermente migliore di quello opaco che sabato ha battuto di misura e con grande sofferenza la Fiorentina. Complessivamente, però, un disastro totale. E il Pioli-out come hashtag, torna di moda sui social.

In tribuna, inevitabile la delusione del patron milanista Gerry Cardinale. E purtroppo arrivano puntuali altre dolenti note dall’infermeria: Thiaw costretto a uscire a causa di un brutto infortunio muscolare. Al momento in rosa, oltre a Tomori, non ci sono altri centrali di ruolo. Pertanto, non piove bensì diluvia sul bagnato. Per fortuna dei calciatori rossoneri, a fine gara non c’è stata contestazione da parte dei tifosi. Anzi, la Curva Sud ha comunque confortato la squadra con cori tipo: “Siamo sempre con voi”. Oppure: “Noi ci crediamo”. Evidentemente, i milanisti hanno apprezzato l’impegno della squadra penalizzata dagli episodi.

Lazio qualificata. Allo stadio Olimpico di Roma davanti a 50mila spettatori, entra Immobile e la Lazio ringrazia. Biancocelesti agli ottavi grazie alla vittoria dell’Atletico Madrid per 3-1 a Rotterdam contro il Feyenoord. Adesso la classifica del gruppo E recita: Atletico Madrid 11 punti, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic 1. A questo punto, Atletico Madrid-Lazio in programma per l’ultima giornata, conterà solo per il primo posto finale. La partita: Maurizio Sarri in avvio rinuncia a Immobile, poi, sullo 0-0 lo lancia nell’ultima mezz’ora e l’attaccante risponde presente siglando la doppietta decisiva tra l’82’ e l’85’. Ora sono 203 le reti di Ciro con la maglia laziale.