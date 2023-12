Champions: il Milan vince ma non basta. Lazio battuta e seconda

Niente da fare per i rossoneri nonostante la vittoria per 2-1 in casa del Newcastle. Non è bastato alla luce del pareggio di Dortmund tra Borussia e Paris Saint Germain. In terra britannica, il Diavolo nella ripresa ribalta i “Magpies” grazie alle reti di Pulisic e del subentrato Chukwueze. Questa la classifica finale del Girone F: Borussia Dortmund 11 punti, PSG e Milan 8, Newcastle 5. Inglesi fuori da tutto, squadra di Pioli agli spareggi di Europa League. Il Paris Saint Germain di Luis Enrique si prende gli ottavi in virtù dello scontro diretto con i rossoneri.

Il Milan ha fatto il suo dovere, purtroppo, però, non era più padrone del proprio destino dopo la caduta interna contro il Borussia. Quella milanista sul difficile terreno di gioco del St. James’ Park, è stata un’ottima prestazione. Padroni di casa in vantaggio al 33esimo con Joelinton. Nella seconda frazione di gioco, la veemente reazione rossonera: Capitan America Christian Pulisic pareggia al 59esimo, e come detto, Samuel Chukwueze completa l’opera all’84esimo. In pieno recupero gli ospiti sfiorano anche il tris: in contropiede palo colpito da Tomori.

Sconfitta e nervosismo in casa Lazio. I biancocelesti, già qualificati, cadono al “Wanda Metropolitano” di Madrid contro l’Atletico. Solo con una vittoria la squadra di Maurizio Sarri avrebbe vinto il Girone E. Il campo ha detto ben altro: netta vittoria per 2-0 dei “Colchoneros”. Apre le danze Griezmann dopo soli 6 minuti, nella ripresa raddoppia Lino al 51esimo. Tensione finale in casa Lazio: Hysaj non gradisce la sostituzione e discute con il tecnico prima di andare dritto negli spogliatoi togliendosi la maglia. Per i capitolini, i soliti problemi palesati anche in campionato: mancanza di personalità e di continuità nel gioco nel corso delle partite.

Purtroppo, delle tre squadre italiane approdate agli ottavi, nessuna sarà testa di serie nell’urna. E questo significa un sorteggio thriller per tutte e tre. Lunedi 18 dicembre alle ore 12 a Nyon in Svizzera, il sorteggio per gli accoppiamenti. Queste le teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona. Le altre, ovvero quelle che hanno chiuso la fase a gruppi come seconde: Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Paris Saint Germain, Lipsia e Porto. Ora viene il bello della Coppa Campioni.