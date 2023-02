Champions League: il Milan batte il Totthenam. Al Meazza finisce 1 -0

disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il gol è arrivato subito nel primo tempo grazie a Brahim Diaz al 7'. Un'impresa per gli uomini di Pioli che si lasciano alle spalle la crisi in campionato.

Il Milan torna così agli ottavi di Champions dopo 9 anni e non sbaglia e questa vittoria è un bel ricostituente per una squadra ancora “ammalata”, per dirla con Maldini, ma che ha ritrovato una certa compattezza e unità di intenti. Il bel gioco che per tanti mesi ha contraddistinto la gestione Pioli ancora non si rivede, ma ieri era solo importante vincere. La squadra di Conte ha confermato tutte le difficoltà emerse nelle ultime settimane.

Anche il Bayern Monaco vince 1-0 il primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg. Al Parco dei Principi è decisivo Kingsley Coman: l'ex Juventus segna di destro al volo su assist di Davies e batte un colpevole Donnarumma al 53'. Mbappé trova il pareggio, ma è in fuorigioco: i tedeschi di Nagelsmann si assicurano così il vantaggio in vista del ritorno dell'Allianz Arena il prossimo 8 marzo.