Champions League, Inter in scioltezza in casa del Viktoria Plzen

L’Inter di Simone Inzaghi respira anche in Champions League. Infatti, dopo la vittoria di misura in casa contro il Torino per la 6° giornata di Serie A, i nerazzurri tornano a vincere anche nella massima competizione continentale per club battendo 2-0 il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca. Dunque, primi tre punti nel Girone C di Coppa Campioni per la compagine milanese dopo lo 0-2 interno contro la corazzata Bayern Monaco.

A Plzen una gara a senso unico. Inter padrona del campo che sblocca il punteggio dopo 20 minuti con Edin Dzeko ben servito da Correa. Poi, dopo un’ora di gioco, cechi in 10 per l’espulsione di Bucha autore di un duro fallo su Barella. A quel punto tutto più facile per gli ospiti che in contropiede raddoppiano al 70′ grazie a Dumfries su assist del bosniaco autore del primo gol. Nell’altra sfida del raggruppamento, a Monaco niente da fare per il Barcellona sconfitto 2-0 dal Bayern.

Missione compiuta per i nerazzurri. Servivano a tutti i costi i tre punti in Repubblica Ceca e sono puntualmente arrivati. Possiamo fare un solo rimprovero alla squadra di Inzaghi: poco cinismo perché alla luce delle tante occasioni da gol create avrebbero potuto archiviare la pratica molto prima del raddoppio dell’esterno olandese. Soprattutto alla luce del modesto tasso tecnico dell’avversario. Il Viktoria Plzen farà davvero molta fatica a conquistare punti in questo girone di ferro.

Turnover nerazzurro. Il tecnico interista lancia dal primo minuto: Onana, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Gosens, Dzeko e Correa. Lautaro Martinez parte inizialmente dalla panchina. Mentre, i padroni di casa partono con un 5-3-2 particolarmente prudente al fine di limitare i danni contro i vicecampioni d’Italia. Di fatto, per il portiere nerazzurro Onana sul taccuino del match c’è solo il bel tuffo su Bassey al 79′.

Una volta messo al sicuro il risultato, Inzaghi ha cominciato a pensare alla prossima trasferta di campionato. Infatti, domenica 18 settembre per il lunch-match del 7° turno di Serie A, l’Inter a Udine sfiderà l’ottima Udinese di Sottil; e allora l’allenatore ha fatto ricorso alla classica girandola di cambi. Questa pertanto la nuova classifica del girone C di Champions League: Bayern 6 punti, Inter e Barcellona 3, Viktoria Plzen. Come previsto, l’Inter si giocherà il passaggio agli ottavi di finale con il Barça.