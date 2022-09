Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale

Josef Aschbacher, dg dell’Agenzia europea: “La scelta di Samantha come comandante, dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’Esa”. Aschbacher ha aggiunto che “durante la missione Minerva, ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e il lavoro intenso continuerà ora sotto il suo comando”.

In una nota l’Esa scrive: “La posizione assegnata all’astronauta italiana è fondamentale per il continuo successo della Stazione spaziale: mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all’esecuzione delle operazioni della Stazione, il/la comandante della Stazione è responsabile del lavoro e del benessere dell’equipaggio in orbita, deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra e coordina le azioni dell’equipaggio in caso di situazioni di emergenza. Dal momento che Samantha assumerà il comando nelle ultime settimane della sua permanenza a bordo – si sottolinea – uno dei suoi compiti principali sarà quello di garantire un efficace passaggio di consegne al successivo equipaggio”.