Champions League, Inzaghi: “Squadre molto forti”. Pericolo Chelsea per il Milan, ma “Meglio dello scorso anno”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Istanbul ieri (25 agosto) sono andati in scena i sorteggi dei gironi della Champions League 2022/2023. Le quattro italiane in corsa (Inter, Milan, Juventus e Napoli) conoscevano le insidie che potevano presentarsi. E i pronostici della vigilia sono stati rispettati, con l’Inter in particolare che ha poco da festeggiare. Partendo dalla terza fascia, i nerazzurri sfideranno Bayern Monaco e Barcellona. Un girone di ferro che però non spaventa Simone Inzaghi: “Affrontiamo squadre molto forti e ben organizzate – ha commentato il tecnico nerazzurro dopo il sorteggio -, ma a questi livelli partite facili e scontate non esistono”. Gli fa eco il vicepresidente Javier Zanetti: “Girone complicato, ma siamo l’Inter e non abbiamo paura”.

Sull’altra sponda di Milano c’è soddisfazione per il sorteggio. Il Milan se la vedrà con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. I rossoneri campioni d’Italia partivano dalla prima fascia. “Un girone che sulla carta sembra meno difficile dell’anno scorso – ha commentato a caldo il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini -. Le insidie ci sono sempre, ma sempre sulla carta è un girone che ci soddisfa”. Il sogno è quello di arrivare a Istanbul, sede della finale, dove Maldini segnò nella clamorosa sfida persa contro il Liverpool qualche anno fa: “I sogni aiutano ad avere degli obiettivi” ha detto l’ex capitano dei rossoneri.

“Un girone di tutto rispetto” invece per la Juventus col vicepresidente Pavel Nedved che commenta il sorteggio con Psg, Benfica e Maccabi. “Sono tutti avversari tosti” ha detto. D’altronde è la Champions League. E così sarà anche per Angel Di Maria che, curiosamente, affronterà subito i parigini che ha appena lasciato al termine della scorsa stagione: “Sarà contento lui, noi di sicuro siamo contenti di affrontare squadre di alto livello” ha specificato Nedved.

L’altra italiana in Champions è il Napoli, che se la vedrà con Ajax, Liverpool e Rangers. Un sorteggio che ha soddisfatto Aurelio De Laurentiis, affascinato dalle avversarie in Europa. Un po’ più preoccupato Luciano Spalletti che analizza l’aspetto tecnico delle avversarie. “Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli” ha scritto sui social. Come andrà lo scopriremo nei prossimi mesi. Con le italiane che faranno il massimo per passare il turno e ritrovarsi – magari – tutte insieme agli ottavi di finale.