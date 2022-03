Champions League: match da dento o fuori per la Juventus contro il Villareal

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Primo traguardo importante per la Juventus questa sera in Champions League. Dopo l’eliminazione di Cristiano Ronaldo e quella a sorpresa dell’Ajax stasera si chiudono gli ottavi. Match da dentro o fuori contro il Villareal alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. All’andata con gli spagnoli finì 1-1 grazie alla rete di Dusan Vlahovic al primo minuto recuperata da Dani Parejo al 66’.

Come stanno le due squadre. Il team di Emery è risalito in Liga vincendo nove degli ultimi i3 appuntamenti. Eliminando l’Atalanta, il Villareal si è posizionato come secondo nel girone di prima fase di Champions con tre successi in sei incontri, a cui vanno aggiunti un pareggio e due sconfitte entrambe col Manchester United, vincitore del girone.

Unai Emery ha le idee chiare su come affrontare la Juventus: “Dobbiamo essere capaci di rispondere con il collettivo e andare a bloccare le individualità avversarie. Chi segna per primo si mette in una buona posizione. Credo che sarà una partita diversa rispetto all’andata. Hanno Vlahovic e Morata, hanno gol e presenza nel gioco offensivo”. “La Juve – ha aggiunto il tecnico spagnolo – è favorita: la loro ultima sconfitta è arrivata in Supercoppa, questa Juve è costruita per vincere. Andiamo a Torino con l’intenzione di essere protagonisti”.

Allegri ha detto che l’ambizione è quella di andare in finale, ma per farlo il primo passo è battere il Villarreal e sperare nel sorteggio. In caso della benevolenza della dea bendata i bianconeri potrebbero davvero sognare in grande. “Una finale”, l’ha definita nella conferenza della vigilia Max Allegri, che deve scacciare dallo spogliatoio i fantasmi delle eliminazioni con Porto e Lione.

Le formazioni. In casa Juventus; Allegri recupera Chiellini e Dybala, ma entrambi andranno in panchina. In attacco Vlahovic affiancato da Morata, con Cuadrado che farà la spola tra tridente e centrocampo. Oltre a Bonucci, il Mr. bianconero non potrà fare affidamento su Alex Sandro ancora alle prese con un problema ad un polpaccio.

In casa Villareal; Gerard Moreno potrebbe tornare a disposizione di Emery. Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Albiol. Out Alberto Moreno, operato nei giorni scorsi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al suo posto ci sarà Trigueros. In difesa recupera anche Raul Albiol.