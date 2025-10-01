Champions League, vincono Inter (contro lo Slavia Praga) e Atalanta (contro il Bruges)

Ottima prova di squadra dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo, con il muro dei cechi che crolla alla mezzora, quando il portiere Stanek vuole servire Zima ma calcia debolmente, Lautaro intercetta e segna a porta vuota. Quattro minuti e arriva il raddoppio di Dumfries, ben servito da Thuram. Poi al 65′ cala il sipario, con la doppietta del Toro che mette alle spalle dell’estremo difensore ceco un preciso cross di Bastoni. Il turnover di Chivu funziona e l’Inter, tra campionato e coppa, cala il poker di vittorie e mantiene inviolata la propria porta.

Atalanta – Bruges. Dopo la pesante sconfitta col Psg, la squadra di Juric batte 2-1 il Bruges e si porta a tre punti in classifica. Al New Balance Stadium grande prestazione in rimonta dei bergamaschi che schierano Lookman titolare dopo oltre quattro mesi di assenza. Dopo oltre mezz’ora di equilibrio, nel primo tempo De Roon sbaglia in impostazione e Tzolis (38′) sblocca il risultato con un destro preciso dal limite. Gol a cui l’Atalanta nella ripresa reagisce alzando il ritmo e dando una svolta alla gara con i cambi. Lookman e Zappacosta sfiorano il bersaglio grosso, poi Samardzic (73′) pareggia su rigore e Pasalic (87′) ribalta tutto di testa nel finale.

Dopo l’esordio shock di Parigi, dunque, l’Atalanta si riscatta in Europa subito alla prima occasione, rispondendo presente contro il Bruges e vendicando l’eliminazione ai playoff di Champions della scorsa edizione per mano proprio dei belgi. Un doppio colpo che rimette in carreggiata la Dea targata Juric in vista delle prossime sfide e chiude anche la questione Lookman.