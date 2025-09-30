Flotilla sempre più vicina a Gaza. Manifestazione pro-Pal a La Sapienza di Roma

All’Università La Sapienza di Roma è in corso la protesta per manifestare a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Gli studenti hanno iniziato a battere le mani a tempo con cori e mettendosi tutti dietro ad uno striscione appeso nel Piazzale Minerva con scritto “Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto. Stop accordi con Israele”.

Al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti, petardi, fumogeni, e vernice sono stati lanciati contro l’ingresso del rettorato, durante il corteo degli studenti pro-Pal alla Sapienza. “Polimeni, siamo fuori al rettorato”, e ancora: “Rettrice strappa gli accordi con Israele”, “Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo” gridano i manifestanti.