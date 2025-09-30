Flotilla sempre più vicina a Gaza. Manifestazione pro-Pal a La Sapienza di Roma
All’Università La Sapienza di Roma è in corso la protesta per manifestare a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Gli studenti hanno iniziato a battere le mani a tempo con cori e mettendosi tutti dietro ad uno striscione appeso nel Piazzale Minerva con scritto “Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto. Stop accordi con Israele”.
Al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti, petardi, fumogeni, e vernice sono stati lanciati contro l’ingresso del rettorato, durante il corteo degli studenti pro-Pal alla Sapienza. “Polimeni, siamo fuori al rettorato”, e ancora: “Rettrice strappa gli accordi con Israele”, “Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo” gridano i manifestanti.
Dopo aver calato una grande bandiera palestinese, gli studenti di Sapienza insieme ai movimenti Cambiare Rotta e a diversi collettivi universitari, sono entrati dentro Scienze politiche bloccando le lezioni, e battendo sulle aule, hanno annunciato di aver occupato la facoltà dell’ateneo romano.
La Nave Alpino della Marina Militare, raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza, invia un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Sarà comunicato che, secondo quanto rende noto lo Stato maggiore della Difesa, in assenza di variazioni di rotta e velocità, alle 2 circa in Italia di questa notte, la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza e che non oltrepasserà tale limite per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate. Il ministro degli Esteri Tajani ha intanto chiesto al suo omologo israeliano di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla.
Poi in una nota di Palazzo Chigi sulla missione di evacuazione di circa 150 palestinesi, si legge che il Governo italiano conferma l’impegno costante a fornire assistenza umanitaria e a proteggere le vite umane in contesti di drammatica crisi, come a Gaza. Nelle ultime 24 ore 42 palestinesi sono stati uccisi e 190 feriti dal fuoco israeliano a Gaza. Lo ha riferito il ministero della Salute nella Striscia gestito da Hamas aggiungendo che dal 7 ottobre 2023, 66.097 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nell’enclave.