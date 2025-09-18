Champions: l’Inter sbanca Amsterdam, l’Atalanta crolla a Parigi

Dopo il rocambolesco 4-4 di Juventus-Borussia Dortmund, una vittoria e una sconfitta per le altre due squadre italiane impegnate nella prima giornata di Champions League.dando un calcio alla crisi di risultati in campionato. Mentre,campione d’Europa in carica. Tutto questo in attesa di Manchester City-Napoli.

Ajax-Inter 0-2. I nerazzurri partono col piede giusto in Coppa Campioni, mettendosi alle spalle il ko in rimonta nel derby d’Italia. A decidere la sfida della “Johan Cruijff Arena” è una doppietta di uno scatenato Marcus Thuram che così mette a tacere le polemiche scaturite durante Juventus-Inter di sabato scorso. L’attaccante francese è un autentico cecchino e firma il successo interista con un gol a fine primo tempo e uno a inizio ripresa, entrambi di testa su corner di Calhanoglu. Buon debutto in Champions per Pio Esposito, in campo per 90 minuti.

Paris Saint Germain-Atalanta 4-0. Al Parco dei Principi di Parigi, avvio shock per la Dea. Dopo soli tre minuti padroni di casa in vantaggio con Marquinhos che sfrutta l’errore di Maldini in fase di disimpegno. A seguire è Carnesecchi a tenere a galla gli orobici con grandi parate. Ma, al 39′, l’estremo difensore bergamasco non può nulla sull’ex Napoli Kvaratskhelia che firma il raddoppio al termine di un’azione personale. Carnesecchi evita il tris neutralizzando anche un calcio di rigore di Barcola. Nella ripresa, però, i transalpini dilagano andando a segno con Nuno Mendes al 51′ e Gonçalo Ramos al 91′.