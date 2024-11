Champions, tris italiano: Inter e Milan di misura, Atalanta a valanga

Martedì di Champions League splendido per le tre squadre italiane impegnate nelle gare valide per la quinta giornata. Vittorie di misura per le due milanesi, Atalanta a valanga in Svizzera. Ma cominciamo l’analisi delle gare dalla sfida dello stadio Meazza: l’Inter batte 1-0 il Lipsia e si porta in testa alla classifica in solitaria con 13 punti in attesa delle sfide del mercoledì.

La vittoria con un solo gol di scarto non deve ingannare. La compagine di Simone Inzaghi, infatti, ha letteralmente dominato gli avversari tedeschi. Al minuto 27 la rete decisiva, anzi l’autorete decisiva: Lukeba di tacco svirgola un cross di Dimarco battendo il proprio portiere Gulacsi.

Slovan Bratislava-Milan 2-3. Dopo un inizio difficile in questa rinnovata Coppa Campioni, i rossoneri, pur soffrendo, inanellano la terzo vittoria consecutiva. Nell’impianto slovacco del “Tehelné pole”, il Diavolo sblocca il match al 21′ con Pulisic servito in profondità da Abraham. In precedenza, grosso rischio per i meneghini con miracoloso salvataggio di Pavlovic su Strelec a Maignan battuto.



Passano tre minuti e i padroni di casa pareggiano con Barseghyan che finalizza un contropiede. Nella ripresa poi ci pensano Leao al 68′ e Abraham al 71′ a togliere le castagne dal fuoco a mister Fonseca. Inutile l’eurogol di Marcelli all’88’. Peraltro, al 90′ Slovan in 10 uomini per l’espulsione di Tolic. Con questo successo il Milan sale a quota 9 punti: in zona play-off.

Young Boys-Atalanta 1-6. Questa Dea non si ferma più: un’autentica macchina da gol anche in Europa, non solo in Serie A. E dire che l’inizio della gara era stato equilibrato: vantaggio orobico al 9′ col solito Retegui, pari firmato da Ganvoula con un colpo di testa dopo due minuti.

Poi sale in cattedra De Ketelaere. CDK firma il gol del 2-1 al 28’ e serve due assist per le reti di Kolasinac al 31’ e Retegui al 39’. Doppietta per l’italo-argentino ma anche per il grande protagonista De Ketelaere che segna il 5-1 al 56’. Samardzic al 90′ completa il risultato tennistico. Il team del Gasp è momentaneamente quarto in classifica con 11 punti. Insomma, Inter e Atalanta sono sempre più vicine al passaggio diretto agli ottavi di finale.