Incendio al deposito rifiuti, pompieri in azione in Via Monte Crocetta

Dalle 17 di oggi pomeriggio, martedì 26 novembre, i Vigili del Fuoco stanno operando in Via Monte Crocetta a Vicenza dove è dislocato uno dei depositi di trattamento dei rifiuti del capoluogo, per un incendio divampato su un cumulo di materiale in fase di lavorazione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivati con un’autopompa, l’autobotte e successivamente con il supporto di un carro attrezzato di motoventilatore per un totale di 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno subito iniziato le non facili operazioni di spegnimento. Già in corso le operazioni di bonifica del materiale, che deve essere completamente bagnato e movimentato per escludere eventuali focolai. Le operazioni dei pompieri si protrarranno ancora per diverse ore. Un analogo episodio si era verificato sempre nel medesimo impianto di trattamento e travaso in strada, nel marzo 2023. Al momento non sussisterebbero comunque pericoli di inquinamento atmosferico e ambientale.