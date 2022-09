Champions: tris per Milan e Napoli, la Juve crolla col Benfica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il successo dell’Inter in casa del Viktoria Plzen, due vittorie e una sconfitta per le altre tre italiane impegnate nella fase a gironi di Champions League. Tris per Milan e Napoli: i rossoneri battono 3-1 a San Siro la Dinamo Zagabria, i partenopei passano per 3-0 a Glasgow in casa dei Rangers. Ma la notizia della serata è il crollo interno della Juventus contro il Benfica. Dopo il vantaggio bianconero firmato Milik al quarto minuto di gioco, Vecchia Signora letteralmente surclassata dai lusitani. Il tecnico Max Allegri sempre più sotto accusa; il problema però è che Allegri è un gestore di grandi giocatori e oggi la Juventus, di grandi giocatori ne ha ben pochi.

Allianz Stadium: Juve-Benfica 1-2 e Madama ultima a zero punti nel Gruppo H con gli israeliani del Maccabi Haifa dopo i primi due turni. L’attaccante polacco, pronti via, illude i padroni di casa che poi scompaiono progressivamente dal campo. I portoghesi pareggiano grazie a un’ingenuità del giovane Miretti: fallo inutile in area e Joao Mario dal dischetto firma l’1-1 al 44′. Nella ripresa, al 55′, David Neres sigla il gol vittoria degli ospiti che poi gettano alle ortiche tante altre occasioni per arrotondare il punteggio. Bianconeri salvati dal portiere Perin. Nell’altra sfida: Maccabi-PSG 1-3. Parigini e Benfica a punteggio pieno e adesso la situazione per la Juve è più che complicata.

Il Milan non sbaglia e indirizza il girone nel verso giusto. Dopo il pareggio in Austria contro il Salisburgo, per la seconda giornata del Gruppo E, i ragazzi di Pioli superano 3-1 la Dinamo Zagabria volando al comando della classifica con 4 punti, perchè Chelsea-Salisburgo finisce 1-1. A San Siro nel primo tempo i rossoneri fanno la partita e dopo qualche errore di misura sbloccano il match grazie a un calcio di rigore trasformato da Giroud al 45′. A inizio ripresa, Saelemaekers raddoppia di testa, Orsic al 56′ prova a riaprire la gara grazie a una magia di Petkovic. E’ Pobega al 77′ a mettere il punto esclamativo sulla sfida con un bel destro sotto la traversa.

Napoli in scioltezza a Glasgow e primo posto in solitaria. Gli azzurri di Luciano Spalletti restano a punteggio pieno con 6 punti; dallo straordinario poker al Liverpool a questo tris in terra di Scozia. Per sbloccare il punteggio però ai partenopei servono ben tre rigori: Zielinski sbaglia i primi due, Politano al 68′ fa centro al terzo tentativo. Comunque, prova di forza del Napoli più volte vicino al gol: sul taccuino anche un palo colpito da Zielinski. I padroni di casa però pagano l’espulsione di James Sands al 55′. In superiorità numerica tutto facile per i campani che raddoppiano con Raspadori prima del sigillo di Ndombele. Nell’altra gara del gruppo: Liverpool-Ajax 2-1 e Napoli capolista.