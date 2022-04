Previsioni meteo 29/4-01/5, bel tempo e caldo fino a sabato poi torna l’instabilità

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione centrata sull’Europa centro-occidentale tende a cedere nel suo bordo orientale, favorendo la discesa di correnti instabili e più fredde dalla Germania verso il nord Italia. Questo determinerà dell’instabilità nella giornata di domenica con una flessione delle temperature.

VENERDI 29 APRILE

Sarà la giornata più calda della settimana sul Vicentino. Il cielo si presenterà sereno in pianura, mentre sulla fascia prealpina andrà a formarsi qualche innocua nuvola. Temperature in lieve aumento, estremi termici in pianura tra 11 e 23°.

SABATO 30 APRILE

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Ottimo clima per stare all’aria aperta. Nel pomeriggio nubi in aumento sull’Altovicentino ma senza possibilità di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve calo in montagna.

DOMENICA 1 MAGGIO

La mattina cielo nuvoloso con possibili deboli piogge intermittenti sulle Prealpi e Vicentino occidentale. Anche nella seconda parte della giornata non si escludono fenomeni sparsi sull’Altovicentino, sempre di debole intensità. Previsti 1-5 mm di pioggia e altrettanti cm di neve sopra i 2000 metri di quota. Verso sera migliora ovunque con parziali schiarite. Temperature massime in calo di 4-5°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Fino a metà settimana saremo ancora influenzati da correnti instabili che manterranno sulla nostra provincia una spiccata variabilità del tempo con possibili rovesci nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno lievemente sotto la norma del periodo.