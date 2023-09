Coppa Davis 2023: debacle Italia. Contro il Cile si può solo vincere!

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Disastro Italia in Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna l’Ital-tennis archivia il primo incontro del Gruppo A con una sonora sconfitta: 0-3 contro il Canada. Tutti male i protagonisti di questa prima giornata a cominciare da un irriconoscibile Lorenzo Sonego che cade in due set contro il n. 200 del mondo, il canadese Alexis Galarneau.

Il piemontese delude contro un avversario che invece non avrebbe dovuto creare problemi. Ben trentaquattro gli errori non forzati da parte di Sonego contro i ventidue del canadese. Venticinque invece i vincenti dell’azzurro contro i diciannove di Galarneau, che però ha fatto meglio con la prima di servizio (70% dei punti vinti con questo colpo). Le condizioni fisiche non hanno aiutato Sonego che al quinto game del secondo set, perde il turno di servizio dopo quattro palle break dell’avversario ed è costretto al medical time out per un problema muscolare. Alla fine Lorenzo è costretto ad arrendersi dopo due ore e ventidue minuti di match con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-4.

Dopo il ko di Lorenzo Sonego, non fa meglio Lorenzo Musetti battuto da un super Gabriel Diallo, numero 158 del ranking, con il punteggio di 7-5 6-4. Il canadese gioca la partita perfetta, soprattutto al servizio, mettendo a segno 10 ace e concedendo appena sette punti al toscano. Musetti al contrario è apparso remissivo, privo delle forze necessarie per poter rimontare.

Dopo le due sconfitte il risultato del doppio era ininfluente ai fini del risultato finale, ma una vittoria sarebbe stata una nota positiva per il morale, invece anche il doppio “improvvisato” formato da Simone Bolelli e Matteo Arnaldi, (per i problemi fisici di Andrea Vavassori), si è dovuto arrendere al duo composto da Vasek Pospisil e da Alexis Galarneau con il risultato finale di 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) in 2 ore e 46 minuti e nonostante un Arnaldi che si conferma in piena forma.

E così l’Italia, da favorita d’obbligo, si ritrova a dover incassare la prima sconfitta contro un Canada pienamente rimaneggiato e la strada si fa in salita. Contro il Cile domani, c’è solo un risultato utile: la vittoria!