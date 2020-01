Coppa del Mondo di sci, fantastico tris per le azzurre nella discesa in Bulgaria. Vince la Curtoni

. Pazzesco il finale visto che è riuscita a fare meglio di Marta Bassino, fino a quel momento la più veloce, e di Federica Brignone, che venerdi nella prima discesa (cioè il recupero di quella annullata in Val d’Isere) era stata seconda dietro a sua maestà Mikaela Shiffrin.

Uno storico tris per la nostra valanga rosa. Per l’Italia femminile è la seconda volta che succede in una discesa nella storia della Coppa del Mondo. Il precedente è comunque recente e risale al 2018 in quel di Bad Kleinkirchheim dove vinse la Goggia davanti alla Brignone e a Nadia Fanchini. Nel frattempo, la stagione azzurra è sempre più da record: si tratta infatti del sesto successo delle italiane, il podio numero 17.

Per Elena Curtoni è la vittoria della consacrazione. Un talento annunciato dalle medaglie ai mondiali juniores (oro in super, bronzo in combinata) ma purtroppo rallentato da diversi infortuni. Ai piedi del podio finisce la super Shiffrin, quarta a 35/100 dalla Curtoni. La fortissima statunitense ora guida la classifica generale con 1125 punti; al secondo posto (a -270) c’è la Brignone. Caduta spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze per l’elvetica Joana Haelhen, ieri terza.

Le altre azzurre. Laura Pirovano chiude 14° (a 1”92), mentre Francesca Marsaglia paga un errore di linea e chiude 18° a 1”98. Nicol Delago, che ieri aveva rischiato grosso e si era poi salvata sul salto finale, ha invece accumulato un ritardo di 4”12, finendo fuori dalla zona punti. Uscita per Nadia Delago. Infine, Sofia Goggia, che non è nemmeno partita dopo che ieri è caduta nella prima discesa.