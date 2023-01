Coppa Italia: anche Roma e Fiorentina si qualificano per i quarti

Ottavi di finale di Coppa Italia: dopo due gare decise ai tempi supplementari, due partite finite 1-0 per le squadre padrone di casa. La Roma grazie a un gioiello de “La Joya” Dybala batte il Genoa all’Olimpico, la Viola piega la Sampdoria al Franchi con un gol di Barak. Adesso, nei quarti di finale, i giallorossi se la vedranno con la vincente di Napoli-Cremonese in programma alle 21 di martedì 17 gennaio. Mentre i gigliati conoscono già il nome del loro prossimo avversario: il Torino che ha fatto fuori il Milan campione d’Italia. Fiorentina-Torino è fissata per mercoledì 1 febbraio.

Perla di Dybala: entra nella ripresa al posto di capitan Pellegrini e archivia la pratica Grifone. Da un campione del mondo all’altro: Bruno Conti, storica bandiera romanista, ha premiato l’argentino prima dell’inizio del match per aver trionfato ai Mondiali con l’Argentina. E lui, Paulo, ha ringraziato segnando il gol partita al 64′: serpentina prepotente e gran sinistro sotto la traversa. Dunque, era la festa di Dybala campione del mondo, ed è giusto che sia stato lui a risolvere una partita che si stava complicando per la Roma.

L’analisi della gara dell’Olimpico. I giallorossi di Josè Mourinho, prima partita del 2023 in panchina per lui dopo le due giornate di squalifica in campionato, hanno sempre fatto la partita senza rischiare nulla. Ma per vincerla c’è stato bisogno del genio di Dybala. In precedenza, sul taccuino: un paio di belle parate del portiere genoano e l’incrocio dei pali colpito da Pellegrini nella prima frazione di gioco. Dal Genoa poco o nulla, a parte una palla gol non sfruttata con i padroni di casa già in vantaggio. Statistiche tutte a favore della Roma: 25 tiri a 7 e un conto finale dei calci d’angolo di 16-1.



Stadio Artemio Franchi di Firenze: Barak stende la Samp, la Fiorentina può sorridere. Decisiva la mezza girata del centrocampista ceco al 25′; i blucerchiati chiudono in 10 uomini per il cartellino rosso a Murillo. La compagine di Vincenzo Italiano non esalta, ma, ottiene il massimo con il minimo sforzo. Tutto questo nonostante il tecnico viola abbia mandato in campo i titolari tranne due avvicendamenti. I blucerchiati, ampiamente rimaneggiati, non potevano fare molto di più di quello che hanno fatto. Per questa settimana stop: gli ottavi di finale di Coppa Italia verranno completati la settimana prossima con le altre sfide in programma sul tabellone.