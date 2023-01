USA, morta a 54 anni Lisa Marie Presley. Era l’unica figlia del re del Rock’n’Roll

È morta a 54 anni Lisa Marie Presley, l'unica figlia di Elvis Presley. La donna poche ore fa era stata ricoverata in ospedale per un infarto che poi si è rivelato fatale. A dare la notizia ci ha pensato la madre della 54enne, Priscilla: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato”, scrive in un comunicato diffuso dalla stampa, aggiungendo che “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.



Il corpo della vittima trovato dalla domestica. Era priva di sensi Lisa Marie quando è stata ritrovata, sul letto, dalla donna che si occupa delle faccende di casa Presley. L'allarme è scattato da quel momento. Poi è arrivato il marito, Danny Koeugh, che dopo aver accompagnato i figli a scuola ha chiamato l'ambulanza. Dunque il trasferimento immediato a Los Angeles, in California, ma per Lisa Marie Presley non c'è stato nulla da fare.



La partecipazione ai Golden Globes. Solo tre giorni fa Lisa Marie – che di mestiere faceva la cantante e autrice – aveva presenziato alla cerimonia di premiazione dove era stata consegnata una statuetta all'attore Austin Butler, interprete di Elvis Presley nell'omonimo fim sul re del Rock'n'roll. Lisa Marie Presley era madre di tre figlie, le gemelle Harper e Finley, oltre all'attrice e modella Riley Keough. Il quarto, Benjamin, è morto suicida nel luglio 2020 a 27 anni. Ha gestito la redditizia Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha venduto l'attività. Ma è ancora proprietaria di Graceland, la famosa tenuta di Elvis a Memphis.