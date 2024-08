Coppa Italia: Cagliari, Salernitana, Lecce e Pisa ai sedicesimi di finale

Si è completato il quadro dei prossimi sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nelle ultime quattro partite dei trentaduesimi il Cagliari ha vinto 3-1 con la Carrarese. Pazza rimonta della Salernitana che ha battuto ai rigori lo Spezia. Successo del Pisa, allo Stirpe di Frosinone, e in extremis del Lecce contro il Mantova.

Salernitana-Spezia. Il match dell’Arechi vede i liguri andare a centimetri dal gol dopo appena quattro minuti e passare in vantaggio poi al 43′, quando Candelari riesce a insaccare il suo primo gol tra i professionisti. Dopo soli due minuti Soleri trova il raddoppio. Nella ripresa i campani al 53′ accorciano le distanze grazie a Kallon. Al 59′ però Soleri trova la doppietta personale con il gol che viene assegnato dal Var dopo l’iniziale annullamento per fuorigioco, ma il risultato cambia ancora dieci minuti dopo. Vignali stende Amatucci in area e provoca un rigore: a realizzarlo ci pensa Dia tra i fischi dei propri tifosi, che non hanno digerito l’atteggiamento tenuto dal giocatore la scorsa stagione. Il senegalese risponde a tono e al 93′ trova addirittura il 3-3 che forza la gara ai rigori. Dagli undici metri, i giocatori della Salernitana non sbagliano un colpo, mentre Sepe para un tiro a Nagy. Vincono quindi i campani, che affronteranno l’Udinese nel prossimo turno.

Cagliari-Carrarese. All’Unipol Domus il risultato si sblocca a favore dei sardi al 33′ grazie al sinistro vincente di Piccoli. Dopo otto minuti i rossoblù trovano il 2-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione: Piccoli stacca di testa e Pavoletti devia in porta di schiena. I toscani trovano il gol al 55′ ma Prati al 71′ chiude la partita: c’è un lungo check al Var, ma la rete viene infine convalidata. Il Cagliari vince quindi 3-1 e vola ai sedicesimi, dove affronterà la Cremonese.

Lecce-Mantova. Allo stadio Via del Mare i salentini battono i lombardi 2-1. Le reti sono state segnate da Gaspar al 14′ del primo tempo e da Krstovic al 41′ della ripresa. Per il Mantova momentaneo pareggio di Bragantini al 28′, sempre del secondo tempo.

Frosinone-Pisa. Per i ciociari sconfitta casalinga contro il Pisa che cala il tris e passa ai sedicesimi. I toscani allenati da Pippo Inzaghi vanno a segno nel primo tempo Tramoni (28′) e Bonfanti (44′). Nella ripresa il colpo di testa di Arena (44′) ha arrotondato il successo pisano.

Il quadro dei sedicesimi:

Cagliari-Cremonese (la vincente trova agli ottavi la JUVENTUS)

Torino-Empoli (la vincente trova agli ottavi la FIORENTINA)

Pisa-Cesena (la vincente trova agli ottavi l’ATALANTA)

Monza-Brescia (la vincente trova agli ottavi il BOLOGNA)

Napoli-Palermo (la vincente trova agli ottavi la LAZIO)

Lecce-Sassuolo (la vincente trova agli ottavi il MILAN)

Genoa-Sampdoria (la vincente trova agli ottavi la ROMA)

Salernitana-Udinese (la vincente trova agli ottavi l’INTER)