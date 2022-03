Coppa Italia, Firenze: autogol di Venuti al 91′ e la Juve ipoteca la finalissima

Sarà per l’importanza della posta in palio, sarà per la mediocrità del calcio italiano, sta di fatto che dopo Milan-Inter, delude le attese anche la seconda semifinale di andata di Coppa Italia: Fiorentina-Juventus. All’Artemio Franchi di Firenze, il fischiatissimo grande ex Dusan Vlahovic non segna ma è un’autorete di Venuti al 91′ a regalare la vittoria per 1-0 ai bianconeri. Un risultato che consente alla Vecchia Signora di ipotecare la qualificazione alla finalissima.Risultato più che bugiardo perchè nei 90 minuti, se c’era una squadra che avrebbe meritato di vincere, questa era la Fiorentina. Ma lo sappiamo, il calcio è diabolico e imprevedibile fino all’ultimo respiro. I gigliati hanno solo il demerito di non aver capitalizzato le occasioni da gol create soprattutto con Ikonè che nella ripresa si è divorato il vantaggio solo davanti al portiere Perin: palo spizzato.

Madama resta brutta e senza gioco ma vincente. Queste, come tante altre, sono le vittorie a “corto muso” che piacciono a Massimiliano Allegri; grande tecnico-gestore incapace di dare un gioco alle sue squadre. Allegri è da sempre un allenatore “risultatista” che bada pochissimo alla qualità del gioco. Questa Juve, però, rimane la peggiore espressione di Max; anche per il non eccelso valore della rosa. Una squadra che subisce troppo il gioco degli avversari e che raramente riesce a rendersi pericolosa in attacco.

I maggiori problemi per Allegri restano a centrocampo. Contro la Fiorentina, Rabiot e Arthur ancora una volta non pervenuti. Il gioco juventino è semplice: palla a Vlahovic nella speranza che il serbo riesca a segnare inventandosi qualche prodezza. Per la verità, contro i suoi ex compagni DV7 è andato vicino al più classico dei gol dell’ex nella ripresa: pallonetto da due passi ma Terracciano ci arriva. Nell’occasione Dusan non è riuscito ad alzare al punto giusto la palombella. La Juventus stavolta ringrazia la variabile impazzita Cuadrado: è del colombiano infatti il cross sul quale Venuti fa autogol in modo beffardo.