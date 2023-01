Coppa Italia, impresa Toro: elimina il Milan e vola ai quarti

Miracolo sportivo a Milano: il Torino in 10 uomini elimina il Milan dalla Coppa Italia. Straordinaria impresa del Toro in casa dei campioni d’Italia. I granata, in inferiorità numerica dal 70esimo per un doppio giallo a Djidji, resistono, portano il Diavolo agli overtime e al 114′ segnano il gol vittoria con l’interessante 22enne centrocampista franco-ivoriano Michel Adopo. Finisce 1-0 per il Torino che vola così ai quarti di finale della Coppa di casa nostra. Adesso la squadra di Juric se la vedrà con la vincente di Fiorentina-Sampdoria, in programma giovedì 12 gennaio alle ore 18.



Un contropiede da manuale condanna i rossoneri e lancia il Torino. La compagine granata ha tenuto fede alla storia del Toro, disputando una partita da Toro d’altri tempi. Gran brutto colpo, invece, per gli uomini di Stefano Pioli, forse ancora sotto shock per il pareggio in rimonta subito al 93′ domenica scorsa contro la Roma in campionato. Contro il Torino, alla lunga, il Milan paga soprattutto gli stravolgimenti di formazione decisi proprio dal tecnico Pioli. Certo, la gara di Coppa Italia conferma e rimarca anche gli errori di mercato commessi in estate dal club rossonero. Seconde linee nuovamente deludenti.

Torino bene in 11 contro 11 e dopo il rosso a Djidji. Non a caso la prima grande occasione del match è per gli ospiti: Sanabria ispira, Lukic trova il varco centrale, ma Tatarusanu è bravo a neutralizzarlo in uscita bassa. Granata brillanti anche in tante altre ripartenze: il copione basico della sfida. Mentre per il Milan tanto possesso palla sterile e manovra offensiva macchinosa, meno fluida del solito e confusa. La musica non cambia nemmeno con la girandola di cambi e l’inferiorità numerica degli avversari. E così, a pochi minuti dai calci di rigore, arriva la mazzata: contropiede avviato da Lukic, rifinito da Bayeye e chiuso in porta da due passi da dopo. Toro avanti, Milan a casa.