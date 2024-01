Coppa Italia, Juve-Frosinone 4-0: i bianconeri in semifinale affronteranno la Lazio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo Fiorentina, Lazio e Atalanta, è la Juventus a staccare l’ultimo pass per le semifinali di Coppa Italia. All’Allianz Stadium la squadra di Allegri travolge 4-0 il Frosinone e si prepara ad affrontare la Lazio nel prossimo turno. A Torino è Milik il grande protagonista della serata. Tripeletta per il polacco.

Allo Stadium, senza Chiesa e Rabiot e con Vlahovic reduce dall’influenza, Allegri punta tutto sul tandem d’attacco Yildiz-Milik e schiera McKennie, Locatelli e Miretti in regia. A caccia dell’impresa, allo Stadium Di Francesco invece lascia Soulé in panchina e davanti si affida a Kaio Jorge con Ibrahimovic e Harrouoi in appoggio.

Nel primo tempo la Juve parte forte in mediana e spinge accompagnando la manovra con tanti uomini e cercando Yildiz tra le linee. I bianconeri vanno a bersaglio dal dischetto con Milik per un tocco in area di Lirola su Miretti. Il Frosinone prova a reagire ma la Juve difende con ordine il vantaggio. Poi aumenta la pressione bianconera e poco dopo m’ezzora di gioco arriva il raddoppio di Milik su assist di McKennie. Bis che concretizza il forcing della Juve e segna il match.

La ripresa si apre con l’ingresso di Solué al posto di Ibrahimovic e col passaggio al 3-5-2 del Frosinone. Mossa che non cambia la gara. Dopo una buona manovra a sinistra, Cerofolini vola d’istinto su un destro a botta sicura di McKennie, poi sbaglia l’appoggio per Mazzitelli e Milik va ancora a segno su assist di Locatelli arrotondando il risultato e lo score personale. Tris che chiude virtualmente la sfida che però si conclude realmente dopo il poker di Yildiz al 61′. La Juve affonda il Frosinone e vola in semifinale contro la Lazio.

Dopo il passaggio in semifinale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri si gode il risultato, la prestazione e le 400 panchine in bianconero e a SportMediaset dichiara: “Ringrazio i ragazzi che stasera hanno fatto un bella partita divertendo e divertendosi. Ora mettiamo da parte questa Coppa Italia e pensiamo subito al campionato”.

“L’importante è stare dentro la partita, andare forte, giocare bene e difendere bene – ha proseguito Allegri analizzando la gara col Frosinone –. Non prendere gol è sempre buono, ultimamente ne avevamo presi alcuni troppo facilmente”. “La squadra è cresciuta e gestisce meglio i momenti della gara – ha aggiunto –. Dobbiamo essere sereni e tranquilli. Bisogna gioire perché vincere non è mai semplice, ma poi bisogna lavorare e migliorare. Nel primo tempo siamo stati un po’ nervosi in qualche uscita e abbiamo fatto qualche errore”.