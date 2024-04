Coppa Italia: Juventus prima finalista. Milik decisivo, Lazio fuori

E’ la Juventus la prima finalista della Coppa Italia 2023-2024. La peggior Juve della stagione perde 2-1 all’Olimpico contro la Lazio, ma, il 2-0 bianconero dell’Allianz Stadium di Torino nel match di andata, consente a Madama di passare il turno. Prima di svegliarsi la Vecchia Signora prende due schiaffoni firmati Castellanos. L’ex Girona è letteralmente scatenato: apre le marcature al 12′ saltando più in alto di un disastroso Alex Sandro su corner, raddoppia dopo 3 minuti della ripresa infilando la difesa juventina in versione belle statuine.

Juve salvata dalle mosse disperate di Massimiliano Allegri che passa al tridente inserendo nei minuti finali Milik e Yldiz. In precedenza era entrato il figlio d’arte Weah. Proprio su un tiro-cross del centrocampista statunitense, Milik da due passi segna il gol che vale l’accesso alla finalissima del 15 maggio. La Juventus all’Olimpico tra poco più di 20 giorni sfiderà la vincente dell’altra semifinale tra Atalanta e Fiorentina. Mercoledì 24 aprile il match di ritorno a Bergamo: si riparte dall’1-0 viola dell’andata.

La partita. Subito una sintesi che rende l’idea: la Lazio gioca meglio, vince la partita, ma, passa la Juventus che non va mai data per morta; il DNA vincente bianconero alla distanza viene sempre a galla nelle sfide che contano. Peraltro, il club torinese in tal modo si è garantito anche la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. La Lazio di Tudor abbandona la competizione con parecchi rimpianti al netto delle due partite. Infatti, all’andata i biancocelesti persero 2-0 per un secondo tempo disastroso; stavolta, invece, è risultata decisiva una distrazione in difesa, in coda a una partita giocata molto bene da Castellanos e compagni.

Le dichiarazioni dei due tecnici a fine gara. Max Allegri: “Errori grossolani sui gol. Ma questa finale pesa tantissimo. Ora testa al campionato: non abbiamo ancora conquistato la qualificazione in Champions League e sabato abbiamo lo scontro diretto col Milan”. Igor Tudor: “Dispiace ma sono felice della prestazione dei ragazzi per gol, agonismo e mentalità. Abbiamo giocato tre volte contro la Juve vincendone due: c’è da crescere, ma siamo a buon punto. Questa gara ci darà tanta forza per inseguire la Champions. E quest’estate sul mercato completeremo la rosa coi profili giusti”. Ora sotto con Atalanta-Fiorentina per conoscere l’altra finalista.