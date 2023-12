Coppa Italia, l’Inter è fuori agli ottavi. A San Siro passa il Bologna

La Coppa Italia ha fatto la sua seconda vittima illustre: dopo il Napoli – eliminato dal Frosinone – anche l'Inter abbandona la competizione. I nerazzurri cadono a San Siro sotto i colpi del Bologna, due per la precisione: quelli inferti da Beukema e Ndoye nel secondo tempo supplementare dopo che l'Inter era passata in vantaggio con Carlos Augusto. Mastica amaro Simone Inzaghi che nella fredda notte meneghina vede sfumare uno degli obiettivi stagionali.

Che la serata fosse storta per l'Inter lo si poteva capire al 65esimo, quando Lautaro dal dischetto si fa ipnotizzare da Ravaglia. Il capocannoniere della serie A sbaglia e con lui gli altri interpreti di lusso: Arnautovic, per esempio, non punisce i suoi ex compagni fallendo un'occasione colossale. Inzaghi dunque corre ai ripari e mette in campo i big: entrano Thuram, Barella e Dimarco ma il risultato non cambia. È ancora Ravaglia il protagonista della gara, bravo a chiudere la porta agli attacchi nerazzurri. I tempi regolamentari finiscono 0 a 0.

Si va dunque ai supplementari e l'Inter trova subito il gol: angolo di Dimarco e colpo di testa di Carlos Augusto, che fa il suo primo centro con la maglia nerazzurra. Al 112' però il Bologna pareggia: calcio d'angolo, sponda di tacco di Zirkzee e deviazione di Beukema, che fa 1-1. E quattro minuti dopo, il delirio rossoblù: super giocata di Zirkzee che lancia Ndoye; l'esterno supera Audero e fa esplodere Thiago Motta. L'Inter detentrice del titolo saluta agli ottavi, il Bologna passa e ai quarti sfiderà la Fiorentina.