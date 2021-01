Coppa Italia: Milan ai quarti di finale, Torino eliminato ai rigori

Milan sempre primo: capolista in campionato e prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia. Ma stavolta per aver ragione del Torino sono stati necessari i calci di rigore, così come era accaduto ai preliminari di Europa League. Torino piegato 5-4 dal dischetto.

Partita combattuta ed equilibrata al Meazza con tempi regolamentari e supplementari inchiodati sullo 0-0. Il vice-Donnarumma, il portiere rumeno Tatarusanu, para il penalty di Rincon, Calhanoglu è freddo nel non sbagliare quello decisivo. I granata lasciano San Siro amareggiati ma a testa, perché protagonisti di un buon primo tempo e di una partita complessivamente giocata alla pari col Milan.

Al fischio d’inizio la grande sorpresa è rappresentata dalla presenza in campo di Zlatan Ibrahimovic, ormai pienamente recuperato seppur poco incisivo. Corposo turnover da parte di mister Pioli: cambia cinque calciatori rispetto alla sfida di sabato di campionato, sempre contro il Toro; di conseguenza, in panchina è costretto a portarsi un bel po’ di giovani della Primavera.