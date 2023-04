Coppa Italia, stasera Inter-Juventus. Si parte dall’1 a 1 dell’andata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto a San Siro. Lo stadio Giuseppe Meazza è pronto all’ennesimo tutto esaurito della stagione. Non si tratta di campionato, è la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Derby d’Italia, Inter e Juventus, una di fronte l’altra nell’eterna sfida. Che aveva senso chiamarlo Derby d’Italia fin quando le due squadre erano le uniche a non aver mai militato in Serie B, ma dal 2006 la storia del calcio italiano racconta altro.

Torniamo a stasera. Inter e Juventus partono dal pareggio della gara dello Stadium, 1-1, quindi alla pari. Le polemiche ormai sono alle spalle. Bianconeri che arrivano dalla sconfitta contro il Napoli, nerazzurri reduci dalla vittoria 3 a 0 contro l’Empoli. Entrambe rimangono ancora in zona Champions, ma la Juve ora è tallonata dal Milan e dalla squadra di Allegri.

Fronte formazioni: Simone Inzaghi ha deciso di affiancare Dzeko a Lautaro Martinez in attacco. Lukaku parte dalla panchina, anche perchè è diffidato ed un cartellino giallo potrebbe fargli saltare la finale di Roma. In difesa rientrano Darmian e Bastoni, mentre a centrocampo si rivede Mkhitaryan dopo aver saltato la trasferta di Empoli per motivi personali. Al suo fianco Calhanoglu in vantaggio su Brozovic, forse distratto dalle sirene del Newcastle.

In casa Juventus il forfait l’aveva annunciato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: niente da fare per Vlahovic, fermato dalla distorsione a una caviglia. Al posto del serbo dovrebbe esserci Milik con Di Maria, anche se nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di vedere come prima punta Chiesa. In porta Perin, mentre sulla fascia destra dovrebbe toccare a De Sciglio. Assente, ovviamente, Cuadrado per squalifica.