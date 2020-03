Coronavirus, colpita anche l’Atalanta: il portiere di riserva Marco Sportiello positivo al Covid-19

Fino a oggi in tanti ci eravamo chiesti come mai alla luce della grande emergenza coronavirus nella provincia di Bergamo, magari scatenata dalla “partita zero” Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso, non si registravano casi di Covid-19 nella squadra bergamasca. Purtroppo, adesso c’è anche il. Lo ha reso noto lo stessa società orobica con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club.

L’estremo difensore nato quasi 28 anni a Desio, non fu titolare contro il Valencia al Meazza di Milano per l’andata degli ottavi di finale di Champions League; in quell’occasione tra i pali giocò il titolare Pierluigi Gollini. Sportiello però venne schierato dal primo minuto da Gasperini nel match di ritorno in Spagna, gara andata in scena il 10 marzo a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale dell’Atalanta. Nella nota si legge: “Le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti lui e tutti gli altri tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020”.

Sale dunque il numero di positivi al coronavirus in serie A. Nella Juventus: Daniele Rugani (il primo in assoluto), Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Nella Sampdoria Manolo Gabbiadini (bergamasco), Depaoli e Bereszynski che si sono “autodenunciati” via social, perchè la società blucerchiata ha preferito non dare notizie sui propri tesserati al fine di evitare fughe di notizie e inutili allarmismi.

Gli altri casi. Nella Fiorentina, nei giorni scorsi il patron italo-americano Commisso ha parlato di “8-10 casi”, anche se al momento sono noti solo quelli di Vlahovic, Cutrone e Pezzella, oltre al fisioterapista Stefano Dainelli. C’è poi un positivo al Covid-19 anche al Verona, Mattia Zaccagni, e due al Milan, il direttore tecnico Paolo Maldini e suo figlio Daniel. Adesso il portiere atalantino Sportiello che speriamo non apra la porta al virus nel club nerazzurro.