Coronavirus, un altro caso in Serie A e nella Juventus: Matuidi positivo al Covid-19

Coronavirus, spunta un altro caso di positività in Serie A, il secondo nella Juventus. In casa bianconera, infatti, dopo Daniele Rugani, è Blaise Matuidi ad aver contratto il Covid-19.

Il centrocampista francese è asintomatico, sta bene e si trova già in quarantena a casa. Il comunicato ufficiale della Vecchia Signora del calcio italiano recita: “Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-Covid-19.

Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

Il bilancio complessivo in casa Juve alla luce dell’emergenza. In totale sono 121 i dipendenti juventini in quarantena, dopo la prima positività di Rugani. Alcuni sono in quarantena a casa, altri, come lo stesso Rugani e Bernardeschi, al J Hotel alla Continassa, cioè all’interno del centro sportivo. Il club non comunica il numero di tamponi effettuati in questi due giorni, ma non è da escludere che in un prossimo futuro vengano comunicate altre positività.

E pensare che Matuidi in un video postato su Instagram appena due giorni fa diceva: “All’inizio non mi rendevo conto della gravità della situazione. Il contagio è stato veloce, nessuno se ne è davvero accorto”. Maledetto virus.