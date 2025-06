Mondiale per Club, Juve ko col City. Agli ottavi sfida al Real Madrid

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Troppo Manchester City per la Juventus che nella terza e ultima giornata del gruppo G del Mondiale per club tracolla contro la squadra di Guardiola: finisce 5 a 2 per gli inglesi, mai realmente impensieriti dai bianconeri. E nemmeno il grande caldo americano o l’insolito acquazzone che si è abbattuto sul campo nel corso del primo tempo ha fermato la corsa del City. La Juventus dunque chiude il girone da seconda classifica. Male, perché agli ottavi sfiderà un’altra potenza del calcio mondiale, il Real Madrid di Xabi Alonso che nella notte italiana ha liquidato 3 a 0 il Salisburgo.

La gara. Per il match che vale la leadership del gruppo Tudor mette in campo un ampio turnover ma conferma la difesa a tre con Kalulu, Savona e Kelly e a destra Alberto Costa. In avanti, dopo le panchine con Wydad e Al Ain, trova la maglia da titolare Vlahovic al fianco di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Guardiola, invece, lancia dal 1′ Rodri dopo l’infortunio al ginocchio e punta su Doku, Marmoush e Savinho in avanti lasciando Haaland in panchina. Nonostante l’assenza del norvegese, a partire forte sono proprio i Citizens che al 3′ sfiorano il vantaggio con Bernardo Silva, ma è Di Gregorio a respingere le paure nonostante la posizione di offside segnalata successivamente da Turpin. Parte invece in posizione regolare Doku al 9′ sfruttando la dormita di Alberto Costa per il vantaggio del City. Ma non c’è neanche tempo di rimettersi in campo che la Vecchia Signora trova il pari: sugli sviluppi di una rimessa dal fondo giocata dal basso da Ederson, il brasiliano sbaglia il passaggio per Bernardo Silva e in agguato c’è Koopmeiners che raccoglie e buca l’estremo difensore sul primo palo per l’1-1. Dopo una fase di studio, con i britannici più offensivi, la Vecchia Signora si fa male da sola con l’autogol di Kalulu. Si va al riposo.

Nella ripresa il City rientra in campo con Haaland che prende il posto di Marmoush. E dopo 50 secondi il norvegese ha la prima occasione, ma cicca l’intervento sul pallone su passaggio prelibato di Savinho al centro. Ma al 52′ non perdona: Nunes a destra sfrutta la dormita di Koopmeiners, il portoghese alza la testa e Haaland è liberissimo al centro dell’area per il tap-in col brivido, con l’attaccante norvegese che incespica sul pallone mettendolo in rete. Al 69′ è ancora City, con Foden appena entrato che mette la palla dentro nella maniera più semplice. Per la Juve è notte fonda e si vede, con Savinho che al 76′ si prende la scena mettendo a segno dalla distanza il gol del definitivo ko. A rendere il passivo meno pesante è Vlahovic che all’84’ segna su passaggio di Yildiz. Ora la Juventus agli ottavi sfiderà il Real Madrid.