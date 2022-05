Corsa scudetto, tutto come prima: vincono Milan e Inter. Juve in Champions

Serie A, primo verdetto a tre giornate dal termine: Milan, Inter, Napoli e Juventus rappresenteranno l'Italia nella Champions League 2022-23. Alla luce dei risultati del 35° turno sono aritmeticamente irraggiungibili anche partenopei e bianconeri, oltre alle milanesi che si stanno contendendo lo scudetto. A proposito del “Derby della Madunina Tricolore” a distanza, botta e risposta tra Milan e Inter: due vittorie di misura per le meneghine. I rossoneri a San Siro piegano solo all'82' la Fiorentina grazie a una rete di Leao, i nerazzurri passano 2-1 in quel di Udine segnando con Perisic e Lautaro Martinez. In classifica, tutto come prima per il titolo: Milan 77 punti, Inter 75.

Corsa all'Europa: dopo il Napoli anche la Juventus mette il punto esclamativo. La squadra di Spalletti, rediviva dopo i deludenti risultati con polemiche degli ultimi tempi, negli anticipi del sabato, al Maradona, rifila un tennistico 6-1 a un Sassuolo da “ufficio inchieste” visto che non è sceso in campo. Dunque, gli azzurri ritrovano gol e punti tra le mura amiche. Nel “lunch match” domenicale invece la Juventus all'Allianz Stadium batte 2-1 il Venezia. La Vecchia Signora brutta come sempre sul piano del gioco, ringrazia un difensore: Leonardo Bonucci autore di una doppietta.

Resta viva solo la lotta per Europa e Conference League. Una lotta che interessa Roma (59 punti), Lazio (59), Fiorentina (56), Atalanta (55) e aggiungiamoci il sorprendente Verona (52), se lo merita. Si profila una bella volata per l'Europa minore. In attesa del “Monday Night” Atalanta-Salernitana, finora pesa molto la vittoria per 4-3 della Lazio a La Spezia in uno degli anticipi. Un successo maturato all'ultimo respiro proprio con il laziale più contestato del momento: Francesco Acerbi.

La sponda giallorossa del Tevere invece è di umore grigio. Perché lo 0-0 dell'Olimpico contro il tenace Bologna di Sinisa Mihajlovic, consente ai cugini biancocelesti l'aggancio in classifica. Continua a stupire l'Hellas di Tudor che passa per 2-1 in casa del Cagliari, inguaiando ancor di più i sardi in chiave salvezza. Restando alla lotta per non retrocedere, ricordiamo: vincendo 1-0 il “Derby della Lanterna” di sabato, la Sampdoria è quasi salva, il Genoa sprofonda verso la B. Completa il quadro, Empoli-Torino 1-3 con tripletta del “Gallo” Belotti.