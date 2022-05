Lo spacciatore di cocaina è recidivo: a “pizzicarlo” sono gli agenti di polizia locale

Nuovo “confronto” faccia a faccia con le forze dell’ordine per un uomo con precedenti per spaccio di sostanze illecite, che nei giorni scorsi è stato tenuto sotto stretta osservazione dagli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino poi intervenuti per una perquisizione personale.

L’uomo, un 45enne di Dueville, è stato avvicinato dalla pattuglia nel suo paese di residenza e trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, quantità di droga ampiamente compatibile con la presunta attività illecita di cui i controllori erano già al corrente.

La pattuglia che si è prestata al servizio antidroga ha deciso di intervenire nella serata del 25 aprile scorso, giorno di Festa della Liberazione, trovando il soggetto con fare sospetto in via Rossini a Dueville, tra l’altro a poche decine di metri di distanza dalla local tenenza dei carabinieri. Teneva con sè due piccoli involucri, del peso di 5 grammi ciascuno, sequestrati e poi analizzati fino ai riscontri certi riguardo alla tipologia di “polvere bianca” sottratta al mercato dello spaccio, prima di procedere con la denuncia formale alla Procura di Vicenza.

Solo nel corso del fine settimana la stessa Procura della Repubblica ha infine autorizzato il comando di Thiene della polizia locale “Ne.Vi.” a rendere noto l’intervento portato a termine con successo dagli agenti a Dueville. Il giorno dopo rispetto al fatto sopra descritto, in un’operazione “minore”, a Thiene in via Kennedy sono stati sequestrati più di 15 grammi di hashish trovati nella disponibilità di un 19enne e di un 16enne della città, intenti a fumare all’aperto nel pomeriggio. Una pattuglia è qui intervenuta in seguito alla segnalazione di una cittadina di passaggio.