Dakar 2023: nelle auto vince Al-Attiyah, nelle moto Benavides

Per il pilota della Toyota si tratta del terzo successo in questa edizione, il secondo consecutivo. E con questo, peraltro, allunga ancora in classifica generale. Giornata da incubo, invece, per l’Audi: Peterhansel, costretto al ritiro dopo un incidente al chilometro 212: ad avere la peggio, il suo copilota.

Altrettanto sfortunato Sainz, anche lui fermo nello stesso punto. Mentre, con la vittoria del pilota Husqvarna: 7 vincitori diversi in sette giorni di gara nelle moto. Dunque, seconda successo di fila, il terzo in questa edizione della Dakar, per Nasser Al-Attiyah. Il pilota Toyota ha completato i 357 chilometri di Stage 6 chiudendo davanti a Sébastien Loeb (BRX) ed Henk Lategan (Toyota).

Letale, e forse cruciale per il futuro della Dakar 2023, è stato il chilometro 212. Visto che a questo chilometro Stéphane Peterhansel dell’Audi, come detto, ha avuto un incidente che l’ha costretto a dire addio ai sogni di gloria. Il suo copilota, Edouard Boulanger, dopo l’impatto è stato trasportato all’ospedale di Buraydah per ulteriori esami. Stessa sorte sfortunata, ma, con conseguenze diverse, per il compagno di squadra Carlos Sainz, anche lui frenato al chilometro 212.

Lo scenario perfetto per Nasser Al-Attiyah. Il pilota qatariota non solo ha conquistato la terza tappa, la seconda consecutiva, ma ha guadagnato anche un importante vantaggio in classifica generale. Ribadiamo un bel dato: con la vittoria in questa sesta tappa di Luciano Benavides (Husqvarna), sono sette i vincitori di tappa diversi in sette giorni di gara. Ha battuto il suo compagno di squadra Skyler Howes di un minuto e tre secondi.



Toby Price è il terzo classificato di giornata, con un ritardo di due minuti e mezzo. Adrien van Beveren (Monster Energy Honda), chiude 11° a più di quattro minuti dal vincitore. Sono state addirittura due le cadute per Mason Klein (BAS World KTM), dodicesimo a quasi otto minuti da Benavides. In classifica generale, Skyler Howes aumenta il suo vantaggio sui diretti inseguitori. Toby Price è ora in ritardo di tre minuti e 32 secondi e il suo compagno di squadra KTM Kevin Benavides è a sette minuti.