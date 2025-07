Ducati tampona un’utilitaria: ferito un motociclista di Villaverla

Un motociclista è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi, 7 luglio, a Dueville nel tamponamento fra una moto e un’auto lungo la strada che porta a Villaverla, in via Monte Pasubio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,20. F.E. donna 30enne di Bressanvido alla guida di una Fiat 500 stava percorrendo la strada, Sp50, diretta verso Villaverla quando, all’altezza del civico 26 per cause in corso di accertamento è stata tamponata da una moto Ducati condotto da A.R. 54enne di Villaverla, che viaggiava nello stesso senso di marcia.

L’impatto è stato violento e il centauro è volato a una decina di metri dal punto in cui si è fermata la sua moto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’auto medica del Suem 118 di Vicenza che, dopo averlo stabilizzato, ha trasportato il motociclista in codice giallo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Rilievi e viabilità sono stati curati da una pattuglia di pronto intervento della polizia locale Nordest Vicentino e da una dell’ambito di Sandrigo, per la regolazione del traffico, intenso visto l’orario di punta. La strada è stata riaperta al traffico alle 19,45 al termine dei rilievi.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.