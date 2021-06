Euro 2020: finisce senza reti il derby Inghilterra-Scozia. Passi importanti per Repubblica Ceca e Svezia

Via via che si disputano le gare valide per il secondo turno della fase a gironi, a Euro 2020 si delineano le posizioni in chiave passaggio agli ottavi di finale. A Wembley, sotto la pioggia di Londra, affascinante derby britannico Inghilterra-Scozia valido per il Gruppo D. Nel primo tempo, grande intensità con occasioni da una parte e dall'altra; gli inglesi recriminano per il palo colpito da Stones di testa su calcio d'angolo. Stesso copione e grande equilibrio nella ripresa, ma, alla fine è 0-0. Adesso, Inghilterra e Repubblica Ceca 4 punti, Croazia e Scozia 1.

Croazia dunque a rischio eliminazione. I vicecampioni del mondo a Glasgow contro la Repubblica Ceca non sono riusciti ad andare oltre l’1-1; anzi, hanno addirittura rischiato di perdere ancora dopo il k.o. d’esordio con l'Inghilterra. A questo punto si fa veramente difficile la situazione della squadra croata. Cechi in vantaggio nel primo tempo su calcio di rigore trasformato da Patrik Schick: l’ex romanista con tre reti all’attivo, al momento è il capocannoniere di questi Europei. La Croazia pareggia a inizio ripresa con un bel destro dell’interista Perisic.

Gruppo E, vittoria pesante della Svezia opposta alla Slovacchia: 1-0 per gli scandinavi. Alla “Gazprom Arena” di San Pietroburgo, primo tempo senza emozioni. Nella seconda frazione di gioco poi la Nazionale di Andersson aumenta la pressione, trovando il gol vittoria a 13 minuti dal termine. Il portiere Dubravka stende Quaison e Forsberg dal dischetto non sbaglia. In attesa di Spagna-Polonia di domani, dunque: Svezia al comando con 4 punti, Slovacchia a 3, Spagna 1, Polonia a zero.

Chiudiamo con una bella notizia. Christian Eriksen ha lasciato l'ospedale di Copenaghen dopo l'operazione per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo ed è tornato a casa dalla sua famiglia. Lo ha annunciato la Federcalcio danese in una nota in cui si legge: “Christian Eriksen è stato operato con successo e dimesso. In giornata ha anche fatto visita ai compagni di nazionale; da lì andrà a casa per passare del tempo con la sua famiglia”. In bocca al lupo.