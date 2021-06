Euro 2020, la Nazionale di Mancini prende forma. Florenzi: “Francia favorita, ma ci siamo anche noi”

Il conto alla rovescia sta per terminare e l’11 giugno si avvicina. Gli Europei di calcio sono pronti per partire e la Nazionale italiana di Roberto Mancini darà il via alle danze allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia.

Formazione. Tra i pali “Gigio” Donnarumma è ormai una certezza. In difesa gli inossidabili Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che potranno contare sul supporto di Acerbi, Toloi e del giovane Bastoni. Tra i terzini, convincono Florenzi e Spinazzola. Il centrocampo è il fiore all’occhiello della compagine azzurra con Barella, e Jorginho, ma che può contare anche su Pellegrini, Locatelli e Pessina. Nell’elenco degli infortunati figura solo Verratti che, sta recuperando dopo la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Il fronte dell’attacco sembra invece il più volubile con le variabili Immobile, Belotti Insigne, Berardi e Chiesa. Da capire l’impiego di Raspadori e di Bernardeschi che potrebbe essere un’alternativa sia da esterno che da punta centrale.

A poche ore dall’esordio contro la compagine turca Alessandro Florenzi, che all’Olimpico è di casa, si sente in forma ed entusiasta: “Sto benissimo”, ha detto il terzino in forza al Paris Saint-Germain. “Ho voglia di giocare questi Europei, dopo tanto tempo: ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione”.

In questi giorni in cui nel ritiro della Spagna è scoppiato il ‘caso Busquets’ e sono esplose le polemiche sulle mancate vaccinazioni contro il Sars-CoV-2, Alessandro Florenzi ha commentato anche il privilegio di essere già stati vaccinati: “Siamo stati privilegiati. Non voglio immaginare cosa sarebbe successo se ci fosse stato un positivo come Busquets per la Spagna. Io ho avuto il Covid e il vaccino non l’ho fatto: ringraziamo le istituzioni che hanno fatto sì che potessimo giocare un Europeo in sicurezza”.

Florenzi sulla Francia favorita: “Hanno il giocatore più forte del torneo”, ha detto riferendosi a Mbappè e “sono i favoriti, lo dice il Mondiale vinto, però voglio dire una cosa: vincere non è scontato e non è facile. Soprattutto in una competizione dove fanno la differenza i dettagli, come un calcio d’angolo o una giocata. Ci sono altre Nazionali forti e ci siamo anche noi. Sarà dura, ci sono tante squadre pronte a darsi battaglia, speriamo di fare un buon Europeo”.

A dare la carica agli azzurri di Mancini anche l’ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura: “L’Italia può fare un grande Europeo, c'è grande convinzione e anche della qualità. I presupposti per fare bene ci sono” E’ l'augurio che Ventura ha fatto alla squadra e alla federazione su LaPresse .