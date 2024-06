Euro 2024: la Germania stacca il pass per gli ottavi. Il pari tra Croazia e Albania sorride agli Azzurri

Nella seconda giornata del gruppo A di Euro 2024 la Germania batte 2-0 l’Ungheria e stacca il pass per gli ottavi. Alla MHPArena di Stoccarda gli uomini del ct Nagelsmann archiviano il match con un gol per tempo. Al 22′ è Musiala a regalare il vantaggio tra le proteste dei magiari, nella ripresa capitan Gundogan (67′) firma il raddoppio che manda ko gli ospiti che sono con un piede e mezzo fuori dall’Europeo. Per la Germania l’ultimo match contro la Svizzera dirà solo con che posizionamento i tedeschi supereranno il girone.

Sempre nel Gruppo A Scozia e Svizzera non sono andate oltre il pareggio. La sfida di Colonia è terminata 1-1. Britannici in vantaggio al 13′ al culmine di una ripartenza capitalizzata da McTominay con la deviazione decisiva di Schar appena davanti a Sommer. Il pareggio è arrivato al 26′ con Shaqiri che ha approfittato di un retropassaggio sciagurato di Ralston infilando il pallone all’incrocio. Nella ripresa palo di Hanley per la Scozia.

Per la seconda giornata del Gruppo B, lo stesso di Italia e Spagna, che si affronteranno questa sera, finisce 2-2 Croazia-Albania. I ragazzi di Sylvinho chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Laci dopo 11’. Nella ripresa i croati si riversano all’attacco, schiacciano gli avversari nella propria metà campo e alla fine la ribaltano nel giro di due minuti grazie alla rete di Kramaric (74’) e all’autogol di Gjasula (76’). Quando sembra fatta è lo stesso Gjasula, al quinto di recupero, a siglare la rete del definitivo pareggio. Questo pareggio sorride agli Azzurri, che tengono a distanza entrambe le concorrenti: all’Italia nelle prossime due partite potrebbe bastare un punto per qualificarsi almeno come migliore terza.