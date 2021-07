Euro2020, Uefa: “Stop alla vendita dei biglietti per Inghilterra – Ucraina ai residenti in Uk”. Stasera Italia-Belgio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Niente biglietti agli inglesi per Inghilterra-Ucraina, match valido per i quarti di finale di Euro 2020, in programma domani a Roma. Alla fine anche l’Uefa è costretta a fare un passo indietro. A preoccupare l’organo di governo del calcio in Europa, fino ad oggi irremovibile sull’organizzazione di questi Europei di calcio itineranti, il dilagare della variante Delta del coronavirus in Gran Bretagna. Così, ieri sera, dopo un confronto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha stabilito di “bloccare la vendita dei ticket a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito negli ultimi quattordici giorni e l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dal 28 giugno”. Una decisione che ha come obiettivo quello di limitare al massimo l’arrivo di supporter inglesi in Italia, dopo i casi di focolai registrati in occasione delle partite che si sono tenute Oltremanica e in Russia.

Tutto pronto invece per Italia Belgio. La Nazionale di Mancini scenderà in campo questa sera, a Monaco di Baviera, contro Lukaku e compagni per un posto in semifinale. Gli azzurri ci credono, anche se al varco c’è un avversario che è primo nel ranking mondiale, “forse la squadra più forte del mondo con la Francia” per usare le parole del ct Roberto Mancini che ieri, insieme a capitan Giorgio Chiellini, ha presentato la sfida in conferenza stampa. “Vincerà chi farà meno errori” le sue parole alla vigilia del match. Per l’allenatore degli azzurri un paio di ballottaggi (Acerbi-Chiellini e Chiesa-Berardi). In casa Belgio, invece, occhi puntati sulle condizioni di De Bruyne ed Eden Hazard. Calcio d’inizio ore 21. Prima, alle 18, a San Pietroburgo la Spagna affronta la Svizzera, per la prima volta nella storia ai quarti negli Europei.