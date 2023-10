Euro2024, qualificazioni: l’Austria stacca il pass. Portogallo a valanga sulla Bosnia

Nell’ottavo turno di qualificazioni a Euro2024 l’Austria stacca il pass per la Germania e si aggiunge a Turchia, Spagna, Scozia, Francia, Portogallo, Belgio Germania (paese ospitante e quindi già sicura della sua partecipazione). Agli uomini di Rangnick basta un rigore di Sabitzer per imporsi 1-0 sull’Azerbaijan. Il Portogallo ne fa cinque in un tempo alla Bosnia mentre serve il rigore di van Dijk allo scadere per regalare il successo all’Olanda in casa della Grecia. Sospesa per ragioni di sicurezza dopo l’attentato a Bruxelles sull’1-1 Belgio-Svezia dopo il primo tempo.

Gruppo B. Con il successo per 1-0 ad Atene contro la Grecia, l’Olanda vede la qualificazione a Euro2024. Nel primo tempo gli Orange dominano ma non riescono a passare. Nella ripresa le cose cambiano nel finale. Dumfries conquista un rigore e van Dijk al 93’ batte Vlachodimos. Tutto facile invece per l’Irlanda, che a Faro travolge 4-0 Gibilterra. Vince anche l’Olanda aggancia la Grecia a 12 punti (gli Orange hanno una partita in meno). Già qualificata la Francia a quota 18, l’Irlanda è quarta a 6 punti. Ultima Gibilterra, sempre a zero punti.

Gruppo F. L’Austria batte 1-0 l’Azerbaijan e stacca il pass per la Germania: dopo un primo tempo a ritmi bassi, nella ripresa gli uomini di Rangnick al 48’ stappano l’incontro con il calcio di rigore di Sabitzer. Nel finale gli austriaci rischiano, rimanendo in dieci uomini per via dell’espulsione di Burgstaller. Viene invece sospesa dopo quarantacinque minuti Belgio-Svezia. L’Austria aggancia quindi momentaneamente il Belgio a quota 16, in attesa di capire quando e come verrà recuperato il secondo tempo della sfida dei Diavoli Rossi. Fuori dai giochi Svezia (6), Azerbaijan (4) ed Estonia (1).

Gruppo J. La Slovacchia è a un passo dal pass per Germania 2024 in un girone che vede il Portogallo già qualificato. Skriniar e compagni lottano duramente in casa del Lussemburgo, uscendo vincitori per 1-0. A decidere la gara è la rete di Duris al 77’. A dare una mano alla squadra di Calzona ci pensano i lusitani, che travolgono la Bosnia Erzegovina con un sonoro 5-0. Cristiano Ronaldo è protagonista con una doppietta che apre le marcature. Poi spazio a Bruno Fernandes, Cancelo e Joao Felix. Tutte le reti nel primo tempo. L’Islanda stende 4-0 il Liechtenstein. Tre punti pesantissimi per la Slovacchia, ora a quota 16 e ad un solo punto dal terzo europeo consecutivo. Poche speranze per Lussemburgo a 11, minime quelle dell’Islanda a 10. Bosnia (9) e Liechtenstein (0) eliminate.