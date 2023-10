Previsioni meteo 17-19 ottobre. Dopo il calo delle temperature arriva la pioggia

Situazione generale

Negli ultimi giorni abbiamo avvertito un sensibile calo delle temperature, in pianura si sono registrate le prime minime diffuse sotto i 7 gradi. Questo grazie a correnti arrivate dal nord Europa. Nei prossimi giorni i venti ruoteranno ancora, stavolta dai quadranti meridionali, correnti miti ma umide ed instabili in grado di portare i primi veri peggioramenti autunnali con precipitazioni abbondanti.

Martedì 17 ottobre

Sul vicentino cielo sereno nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio giungeranno delle velature a partire da ovest. Freddo nel primo mattino con temperature minime in pianura intorno ai 5-6 gradi, mentre il clima pomeridiano sarà gradevole con massime fino ai 18 gradi.

Mercoledì 18 ottobre

Nel primo mattino sole offuscato dalle velature. Col passare delle ore la copertura nuvolosa si farà via via più compatta fino a cielo totalmente coperto su tutta la provincia. Non si esclude qualche pioviggine sull’ovest vicentino a metà pomeriggio. Un peggioramento più deciso arriverà in tarda serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Giovedì 19 ottobre

Giornata a tratti perturbata. Due impulsi perturbati porteranno pioggia battente, soprattutto sull’alto vicentino. Venti di scirocco in rinforzo, temperature minime ancora in aumento con valori oltre i 10 gradi in pianura. Sono attesi generalmente 5-10mm di pioggia sul basso vicentino e punte di 25-30mm sulle Prealpi.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì pesante maltempo, molte località del vicentino vedranno cadere più di 50mm di pioggia. Venti sostenuti meridionali. Andrà un po’ meglio sabato e domenica quando le piogge si alterneranno a qualche schiarita soprattutto in pianura.