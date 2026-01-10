Eurolega, Milano trova il successo con l’Efes. In serie A altri 2 punti tolti a Trapani

Sorride ail ventunesimo turno dicoi lombardi che trovano l’undicesima vittoria tra le mura dell’Unipol Forum. Piegata l’Efes 87-74. Dopo un primo tempo difficile e controllato dai turchi (49-38), l’Armani ribalta tutto grazie ad un terzo periodo da 24 punti segnati e solamente 8 subiti. Protagonista di serata il solito Armoni Brooks, autore di 31 punti. All’Anadolu non bastano i 19 di Lee.

Il sogno playoff. Milano dunque continua a inseguire il passaggio del turno in Eurolega e lo fa piegando l'Efes al Forum. Nel primo periodo i padroni di casa sono un po’ bloccati in attacco e in difesa, con i turchi che ne approfittano grazie ad Osmani. Gli ospiti vanno avanti 27-16 dopo i primi dieci minuti, ma già dopo la prima pausa breve i ragazzi di Poeta si risvegliano: LeDay inizia a segnare con continuità, poi si apre ufficialmente anche la straordinaria gara di Armoni Brooks. L’EA7 continua ad inseguire all’intervallo, con l’Anadolu avanti 49-38. Il vero grande capolavoro dell’Armani arriva dopo la pausa lunga: 24 punti segnati e solamente 8 subiti, con Brooks che sale in cattedra a trascinare i padroni di casa. Lee cerca di tenere in vita la formazione di Istanbul nel periodo finale, ma è ancora una volta uno straordinario Armoni Brooks a respingere ogni intento di rimonta avversaria. Milano amministra nel finale, portando a casa la vittoria.

Il caso Trapani. In serie A invece c'è da registrare l'ulteriore sanzione di due punti di penalizzazione per il Trapani Sharks in merito a irregolarità nell'iscrizione al campionato. Nel comunicato relativo alla vicenda, si legge che “La Fip comunica che il Tribunale federale, ai sensi degli art. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l'anno sportivo in corso e il presidente del club, Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all'atto dell'iscrizione al campionato 2025/26”. Con questi, diventano 10 i punti di penalizzazione inflitti a Trapani da inizio anno che portano così la squadra dal sesto posto a quota 12 punti al tredicesimo in coabitazione con Udine a quota 10.