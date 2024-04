Impresa Atalanta, tris al Liverpool. Milan-Roma 0-1 nel primo round e pari per la Fiorentina

Nell’andata dei quarti di Europa League la Roma batte 1-0 il Milan e indirizza il discorso qualificazione con una vittoria in vista del ritorno. L’Atalanta ad Anfield batte 3-0 il Liverpool. In Conference League la Fiorentina pareggia 0-0 contro il Viktoria Plzen.

A San Siro il Milan stecca e la Roma ipoteca parte del punteggio in vista del ritorno in programma il 18 aprile all’Olimpico. Finisce 1-0 per i giallorossi che nel primo tempo sono bravi a sorprendere i rossoneri. Un colpo di testa di Mancini su calcio d’angolo sblocca infatti la gara e fissa il risultato. Nella ripresa gli uomini di Pioli aumentano il ritmo a caccia del pari, ma la squadra di De Rossi serra le linee e le speranze rossonere si stampano su una clamorosa traversa di Giroud da distanza ravvicinata. Nel finale proteste rossonere per un tocco di mano in area di Abraham. Tra sette giorni il secondo round all’Olimpico.

Ad Anfield è impresa dell’Atalanta che cala il tris al Liverpool e ipoteca la qualificazione alle semifinali. Finisce 3-0 per la Dea grazie alla doppietta di Scamacca (38′ e 60′) e al tris nel finale di Pasalic (83′). La prestazione della squadra di Gasperini è perfetta. Solo sullo 0-0 il rischio arriva sul sinistro di Elliott che colpisce traversa e palo (26′). Nella ripresa Musso nega agli inglesi il gol della bandiera. I Reds non perdevano in casa da 33 partite. Nelle altre partite Benfica-Marsiglia 2-1, Leverkusen-West Ham 2-0.

Conference League. Nella sfida di andata dei quarti di finale e in Repubblica Ceca la Fiorentina pareggia 0-0 contro il Viktoria Plzen: l’unica grande occasione del match capita all’attaccante dei padroni di casa Vydra, che al 23′ riceve la sponda di un compagno in area di rigore e manda di pochissimo a lato un destro a incrociare. La partita lascia tutto in perfetto equilibrio in vista del ritorno al Franchi. Nelle altre partite l’Olympiakos va sul 3-0 contro il Fenerbahce ma viene rimontato fino al 3-2. Aston Villa-Lilla 2-1, Club Brugge-Paok Salonicco 1-0.