Europa League: pareggiano le due romane. In Conference League vola la Fiorentina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’Olimpico la Lazio pareggia 2-2 contro lo Sturm Graz. Un risultato che porta i biancocelesti di Maurizio Sarri a 5 punti nella classifca del girone dopo quattro giornate, in un gruppo F che vede tutte le squadre con lo stesso punteggio. Partita ostica e soprattutto nervosa, che i padroni di casa riescono a sbloccare al 45′ su rigore con Immobile dopo la traversa di Pedro al 35′. Nel recupero però tutto cambia: Lazzari viene espulso e la partita prende un’altra piega con Boving che pareggia al 56′; raddoppio di Pedro per i biancocelesti, ma all’83esimo ancora Boving firma il pari definitivo.

Pari, stavolta per 1-1, anche per la Roma che contro il Betis rischia grosso. La formazione giallorossa rimane in corsa per il 2° posto che vale la qualificazione ai sedicesimi, ma dovrà ancora sudare nelle prossime partite. Gli spagnoli infatti sbloccano il match al 34′ con un sinistro di Canales, deviato da Ibanez. Gli uomini di Josè Mourhinho trovano il pareggio nel recupero del primo tempo con Belotti, ma il Var annulla per fuorigioco. Il Gallo, però, non si arrende e al 53′ va ancora a segno: questa volta la tecnologia gli viene in soccorso, annullando il fuorigioco, segnalato dal guardalinee. Gol regolare e risultato portato in parità.

Vola infine la Fiorentina: la Conference League consente alla Viola di riscattarsi, dopo il poker subito contro la Lazio. La formazione toscana travolgono gli Hearts, già sconfitti all’andata, con un perentorio 5-1: in gol Jovic, Biraghi, Nico Gonzalez (doppietta) e Barak. Vincenzo Italiano vola così a +4 sul terzo posto, alla vigilia del ritorno contro il Basaksehir: i turchi hanno sconfitto 3-0 il Riga, con due reti di Stefano Okaka.