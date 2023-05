Europa League: Roma ok grazie a Bove. Juve salvata da Gatti. Conference: Fiorentina ko contro il Basilea

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella gara d’andata della semifinale di Europa League tra Juventus-Siviglia finisce 1-1. Allo Stadium è una rete di Gatti al 97′ a raddrizzare una sfida che per i bianconeri di Allegri si era messa male al 26′ con la ripartenza di Ocampos capitalizzata da En Nesyri. Nel primo tempo Rakitic ha sfiorato il raddoppio per gli andalusi, mentre nella ripresa la reazione della Juventus ha tardato ad arrivare. Con l’ultimo pallone della partita però, sugli sviluppi di corner, il colpo di testa di Gatti su sponda di Pogba ha portato al pareggio.

“Fino al gol subito avevamo fatto bene – ha commentato Allegri a fine partita -, però quando arrivavamo al momento di concludere sbagliavamo troppo. Abbiamo rischiato di prendere il secondo gol perché siamo usciti dal match, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Il pareggio è meritato e lascia aperto il discorso qualificazione”.

Su un presunto fallo da rigore su Rabiot, Allegri aggiunge: “Non dico niente sulle decisioni dell’arbitro. La cosa positiva è che siamo rimasti comunque in partita dopo l’episodio, il rischio di innervorsirci era alto e per fortuna il momento è passato subito. Abbiamo sprecato già tante energie fuori dal campo, evitiamo di sprecarne altre sugli episodi”. Per il tecnico bianconero la qualificazione si giocherà al ritorno: “Il Siviglia è molto aggressivo e gioca molto bene. Sarà una gara difficile per noi, ma anche loro devono sapere che noi a campo aperto potremo fargli male. Dovremo essere lucidi e fiduciosi perché abbiamo voglia di andare in finale”.

Roma – Bayer Leverkusen 1-0. Missione compiuta per i giallorossi che spinti dalla bolgia dell’Olimpico, passano sui tedeschi grazie al gol nella ripresa di Edoardo Bove (63’) dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata. Risultato che sorride agli uomini di Mourinho che si proiettano al ritorno con due risultati su tre a disposizione che fanno sognare la finale della Puskas Arena di Budapest. Il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky, si è detto orgoglioso del risultato ottenuto facendo un plauso ai suoi: “Merito dei ragazzi, hanno questa mentalità e questa voglia. Hanno empatia, senso della responsabilità per fare di tutto per fare felici i tifosi. Abbiamo avuto grandi momenti, le persone per strada ci ha mostrato tanto. Anche uno come me le sente dentro e i ragazzi rispondono bene”.

Conference League. Al Franchi di Firenze la Fiorentina perde 2-1 contro il Basilea e ora per raggiungere la finale, giovedì prossimo dovrà andare a vincere in Svizzera al St. Jakob-Park. Vincenzo Italiano è scuro in volto dopo il ko della sua Viola: “Mi fa arrabbiare questa sconfitta. Andare a scardinare il loro blocco basso non sarà facile ma andremo in Svizzera per ribaltare il risultato. Abbiamo le possibilità per farlo, stasera abbiamo fatto una buonissima gara ma loro non mollano mai e lo sapevamo. Hanno vinto il primo tempo ma cercheremo di andare lì e ribaltare tutto”. Il risultato è negativo ma il tecnico alla finale ci crede ancora: “Per me abbiamo fatto una buonissima gara. Noi andremo lì a proporre ciò che sappiamo fare. Non dobbiamo concedere ripartenze veloci ma per me possiamo andar lì a metterli in difficoltà”.