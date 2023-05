Previsioni meteo 12-14/05, alternanza di schiarite e temporali nel week end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un vasto campo di bassa pressione si è “impadronito” del Mediterraneo centrale. Attorno ad esso ruotano varie perturbazioni che coinvolgono la maggior parte dell’Italia e dell’Europa centrale, con impulsi perturbati anche forti a carattere temporalesco. Un vortice a regime freddo alimentato da correnti nord atlantiche mantiene le temperature sotto le medie del periodo, favorendo ancora nevicate sulle cime del vicentino.

VENERDI 12 MAGGIO

Nella prima parte della mattina troveremo ancora dei piovaschi su ovest Vicentino, tutta via questi saranno in esaurimento. Da metà giornata però si formeranno nuovi rovesci o temporali sul basso Vicentino in movimento verso nord. Fenomeni sparsi e discontinui su gran parte della provincia nelle ore serali. Sono attesi generalmente altri 15/20 mm di pioggia, con punte di 30/35. La neve cadrà dai 1.800 metri di quota. Temperature stazionarie.

SABATO 13 MAGGIO

Inizialmente cielo variabile con bassa probabilità di fenomeni. Dalla tarda mattinata il tempo andrà peggiorando col formarsi di nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina che nel pomeriggio formeranno una linea instabile sulla pedemontana e su ovest Vicentino con rovesci o temporali. Quota neve 1.900 metri. Verso sera schiarite a partire dai settori orientali. Estremi termici in pianura tra 11 e 17 gradi.

DOMENICA 14 MAGGIO

La giornata inizierà con le ultime schiarite sull’alto Vicentino, poi da sud giungeranno nubi via via più compatte. Nella seconda parte della giornata generale maltempo con fenomeni diffusi in tutta la provincia. Cadranno altri 20/30 mm di pioggia. La neve cadrà sulle cime più alte a 2.100 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per il sole e il caldo toccherà aspettare almeno un’altra settimana. Infatti il nostro territorio sarà ancora interessato da correnti fresche ed instabili.