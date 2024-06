Europei 2024: l’Inghilterra batte di misura la Serbia e guida il gruppo C

Vittoria al debutto per l’Inghilterra ad Euro 2024. La Nazionale di Southgate, passa 1-0 a Gelsenkirchen contro la Serbia nel gruppo C. Sfida preceduta nel pomeriggio dagli scontri fra tifosi che hanno provocato 2 feriti e 7 arresti. In campo a sbloccare il match è stato l’uomo più atteso alias Jude Victor William Bellingham che insacca di testa su assist di Saka. Giovedì in programma Slovenia-Serbia e Danimarca-Inghilterra. Grazie a questi tre punti la squadra di Southgate si attesta in vetta al girone C, con Danimarca e Slovenia ad inseguire (a quota 1), davanti al fanalino di coda Serbia.

Il match. Le squadre giocano bene un tempo per parte, ma alla fine la decide Bellingham. Prima frazione di gioco con la squadra di Southgate migliore in campo che ha avuto maggior possesso palla e intensità. Gli inglesi chiudono in vantaggio il primo tempo.