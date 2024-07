Europei 2024: Spagna e Inghilterra volano ai quarti. Se la vedranno con Germania e Svizzera

La Spagna c’è! Continua la striscia di vittorie della Roja che batte 4-1 anche la Georgia e vola ai quarti di finale di Euro 2024 dove ad attenderla venerdì 5 luglio alle 18 ci sarà la Germania.

Ci hanno creduto fino all’ultimo Kvaratskhelia e compagni che pure partivano con gli sfavori dei pronostici. Al RheinEnergieStadion di Colonia le Furie Rosse vengono percorse da un brivido quando vedono materializzarsi un clamoroso ko dopo il goffo autogol di Le Normand al 18′. Ma la confusione dura pochi minuti e al 39′ un sinistro di Rodri riporta la situazione in parità.

Nella ripresa è tutto in discesa per gli spagnoli dopo la paura Kvara. Al 48′ Kvaratskhelia sfiora il gol in ripartenza, con Unai Simòn fuori dai pali. Il georgiano calcia da centrocampo, ma la fortuna assiste la Roja. Al 51 è poi un’incornata di Ruiz a portare la Spagne in vantaggio. Quindi Nico Williams (75′) e Olmo (83′) regalano a de la Fuente la qualificazione. La Georgia ci prova comunque a ribaltare il risultato. Kvaratskhelia è l’ultimo a gettare la spugna, ma i suoi assoli improvvisi non riescono a scalfire il muro ‘rosso’. Ai quarti, in programma venerdì 5 luglio a Stoccarda, gli spagnoli troveranno i padroni di casa della Germania in un match che ha già il sapore di finale.

Inghilterra – Slovacchia: 2-1. Bellingham man of the match. La sua presenza in campo fa la differenza. Lo pensa Southgate, lo sa tutta l’Inghilterra dopo che la sua rovesciata mette fine all’incubo eliminazione. Gli inglesi soffrono infatti lo svantaggio per il gol di Schranz al 25′ del primo tempo fino al recupero: al 95′ Bellingham ‘deus ex machina’ manda la gara ai supplementari. Al 5′ della ripresa il Var annulla per fuorigioco il pari di Foden e gli assalti inglesi sembrano sempre però contro il muro slovacco. In apertura degli extra-time, ‘Hurricane’ di testa, ribalta la situazione portando la squadra di Southgate in vantaggio. La formazione di Calzona prova a riequilibrare il match fino alla fine, ma fallisce l’impresa. Ai quarti l’Inghilterra affronterà la Svizzera.

Oggi in campo Francia-Belgio alle 18. Alle 21 Portogallo-Slovenia.