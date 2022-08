Europei di Atletica: tra i convocati spiccano Jacobs e Tamberi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto per la spedizione azzurra agli Europei di atletica leggera che cominceranno a Ferragosto a Monaco di Baviera. Una settimana di grande spettacolo dal 15 al 21 agosto. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha stilato la lista dei convocati.: 101 atleti, tra cui 54 uomini e 47 donne. Ovviamente, spiccano i nomi di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, entrambi oro alle Olimpiadi di Tokyo di un anno fa, rispettivamente, nei 100 metri e nel salto in alto. I due pezzi da novanta restano comunque in dubbio per alcuni problemi fisici. Sicura invece l’assenza di Antonella Palmisano, campionessa olimpica nella 20 km di marcia, già costretta a saltare i Mondiali per un’infiammazione all’anca.



I principali convocati per gli Europei in Germania. A guidare la spedizione italiana a Monaco di Baviera certamente: Massimo Stano, oro nella 35 km di marcia ai Mondiali di Eugene negli Stati Uniti e in terra tedesca in gara nella 20 km ed Elena Vallortigara, bronzo agli ultimi Mondiali nel salto in alto. E ancora: i campioni olimpici della 4×100 Filippo Tortu, che gareggerà nei 200 e nella staffetta, Fausto Desalu (200 e staffetta) e Lorenzo Patta. Mentre tornano in squadra, dopo aver rinunciato ai Mondiali di Eugene: Nadia Battocletti (5000), Filippo Randazzo (lungo), Yeman Crippa (bronzo europeo in carica nei 10 mila) e il siepista Osama Zoghlami.

Gli altri azzurri in gara. Sono stati selezionati anche: Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje (triplo), Sara Fantini (martello), Valentina Trapletti (marcia 20 km), Ayomide Folorunso (400m ostacoli) e le staffettiste Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana (4×100). A Monaco ci saranno poi: il pesista Nick Ponzio, le mezzofondiste Gaia Sabbatini ed Elena Bellò, il siepista Ahmed Abdelwahed, l’astista Roberta Bruni, la lunghista Larissa Iapichino; e nella maratona, Iliass Aouani e Daniele Meucci. Due i debuttanti assoluti: Giacomo Bertoncelli nei 400 metri ostacoli e René Cuneaz nella maratona.