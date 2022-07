Europei Donne: Italia sconfitta dal Belgio ed eliminata

L'europeo femminile per le ragazze del Ct Bertolini finisce dopo la sfida decisiva a Manchester contro il Belgio che grazie alla rete di De Caigny condanna le azzurre, nell’ultima partita del gruppo D, all’ultimo posto e all’eliminazione. A passare il turno anche la Francia da prima del girone.

Italia fuori dagli Europei. L'avvio di gara per le azzurre è più che positivo. All'inizio del match Girelli ruba palla nella trequarti avversaria e prova il tiro da fuori, qui brava Evrard ad evitare il gol. Un’Italia decisa ma poco precisa in impostazione. Le occasioni arrivano da entrambe le parti, ma le due nazionali giocano molto contratte e la gara non si sblocca. Al 41’ l’ultima azione pericolosa da parte della squadra di Milena Bertolini: Giugliano apre per Bonansea, che effettua un tiro-cross in diagonale e non ci arriva per poco Girelli.



E' in avvio di secondo tempo che il Belgio, alla prima disattenzione difensiva italiana, trova la rete con De Caigny al 49’. Su sviluppo di calcio di punizione la palla arriva alla giocatrice belga che batte Giuliani con un tiro preciso.

Le azzurre reagiscono immediatamente: Girelli calcia da fuori area e il suo tiro colpisce una clamorosa traversa interna. Poi l'Italia prova a rialzare la testa prima con Giugliano, poi con Bonansea e ancora con Simonetti. Nel finale le belghe si avvicinano al raddoppio con il palo di Wullaert. Dopo i 7 minuti di recupero si infrange il sogno europeo della Nazionale Italiana. Belgio ai quarti di finale e Italia eliminata. Per passare ai quarti di finale, infatti, serviva una vittoria, invece è arrivata una sconfitta che pesa molto sul morale.